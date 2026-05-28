精誠股東會／決議配發每股6元現金 深化AI與全球布局、造第三成長曲線

精誠資訊（6214）28日股東常會通過114年度財報以及盈餘分配案，決議配發現金股利每股6元。精誠資訊114年度合併營收為439.7億元，與去年度同期的389.5億元相比，成長12.89%；114年度合併稅後淨利為21.5億元，較去年同期的19.6億元成長9.80%。

精誠資訊連續10年寫下營收新高，董事長林隆奮表示：「2025年精誠深耕AI創新與全球布局，與台灣產業並肩成長，從臺北、內湖、新竹，一路到台中、台南、高雄，西部的科技廊道都有我們服務的客戶，不僅營收與獲利再創新高，整體員工規模也成長至近5,000人，而面對世界級客戶拓展海外的迫切需求，精誠與國際級的原廠以及當地市場的合作夥伴全面展開合作，做好為台商提供服務的準備。」

林隆奮指出，SaaS的服務已經成為AI的一部分，企業的營運環境在導入AI後只會更複雜，而精誠的優勢就是擅長將複雜的整合工作簡單化，從系統整合、生態圈整合到AI整合，配合長期累積的產業知識，成為百工百業信賴的長期合作伙伴。未來，除了本業的成長之外，也將持續以合作、投資、併購等方式，尋求外部的有機成長，打造更具規模化的組織，創造第三條成長曲線。

展望下半年，精誠將持續加大AI投資力道，自建的AI平台在航空業與製造業已經有成功案例；同時整合算力、算法與算術三大技術能力，為企業客戶建構專屬、安全、可推論的AI系統，協助企業解決營運痛點並提升營運韌性。同時，持續推動「全球 IT 服務」，以精誠的軟體開發、數據、雲端資安與永續維運維護五種核心技術，搭配跨國商務流程運籌，與當地合作夥伴或子公司提供在地服務協助台商拓展海外市場。