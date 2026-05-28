快訊

桃園捷運綠線傳工安意外！泰籍移工遭挖土機撞擊 頭部凹陷送醫不治

穩連任？最新民調大贏沈伯洋...各年齡層均完勝 蔣萬安反應曝光

董事會重大決策將曝光！台塑下午四點舉行重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

精誠股東會／決議配發每股6元現金 深化AI與全球布局、造第三成長曲線

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
精誠資訊股東常會通過114年度財報以及盈餘分配案，由精誠資訊董事長林隆奮(前排左三)主持。圖／業者提供
精誠資訊股東常會通過114年度財報以及盈餘分配案，由精誠資訊董事長林隆奮(前排左三)主持。圖／業者提供

精誠資訊（6214）28日股東常會通過114年度財報以及盈餘分配案，決議配發現金股利每股6元。精誠資訊114年度合併營收為439.7億元，與去年度同期的389.5億元相比，成長12.89%；114年度合併稅後淨利為21.5億元，較去年同期的19.6億元成長9.80%。

精誠資訊連續10年寫下營收新高，董事長林隆奮表示：「2025年精誠深耕AI創新與全球布局，與台灣產業並肩成長，從臺北、內湖、新竹，一路到台中、台南、高雄，西部的科技廊道都有我們服務的客戶，不僅營收與獲利再創新高，整體員工規模也成長至近5,000人，而面對世界級客戶拓展海外的迫切需求，精誠與國際級的原廠以及當地市場的合作夥伴全面展開合作，做好為台商提供服務的準備。」

林隆奮指出，SaaS的服務已經成為AI的一部分，企業的營運環境在導入AI後只會更複雜，而精誠的優勢就是擅長將複雜的整合工作簡單化，從系統整合、生態圈整合到AI整合，配合長期累積的產業知識，成為百工百業信賴的長期合作伙伴。未來，除了本業的成長之外，也將持續以合作、投資、併購等方式，尋求外部的有機成長，打造更具規模化的組織，創造第三條成長曲線。

展望下半年，精誠將持續加大AI投資力道，自建的AI平台在航空業與製造業已經有成功案例；同時整合算力、算法與算術三大技術能力，為企業客戶建構專屬、安全、可推論的AI系統，協助企業解決營運痛點並提升營運韌性。同時，持續推動「全球 IT 服務」，以精誠的軟體開發、數據、雲端資安與永續維運維護五種核心技術，搭配跨國商務流程運籌，與當地合作夥伴或子公司提供在地服務協助台商拓展海外市場。

精誠 營收 台中

延伸閱讀

聖暉股東會／年全配息20元 AI 建廠需求助攻營運升溫

神準股東會／通過每股配3元現金股利 三大轉型策略將發酵

精測股東會／新廠興建計畫進行中 通過配息15.3元

上緯股東會／通過配發6元股息 補選獨董王鴻嬪

相關新聞

董事會重大決策將曝光！ 台塑下午四點舉行重訊記者會

台塑（1301） 28日16時，於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由簡嘉宏資深經理說明董事會重大決議事宜。

精誠股東會／決議配發每股6元現金 深化AI與全球布局、造第三成長曲線

精誠資訊（6214）28日股東常會通過114年度財報以及盈餘分配案，決議配發現金股利每股6元。精誠資訊114年度合併營收為439.7億元，與去年度同期的389.5億元相比，成長12.89%；114年度合併稅後淨利為21.5億元，較去年同期的19.6億元成長9.80%。

長榮股東會／全球貿易長期需求仍具成長動能 2、3季維持審慎樂觀

長榮海運（2603）28日股東會，公司表示，目前全球政經環境仍充滿不確定性，地緣政治風險與市場變化速度明顯提高。不過，全球貿易長期需求仍具成長動能，航運產業在國際供應鏈中仍扮演關鍵角色。展望未來，公司將持續以「效率、韌性、永續」作為核心方向，密切關注市場變化，靈活調整營運策略，在多變環境中維持穩健經營，並持續為股東與客戶創造長期價值。

裕融股東會／董座嚴陳莉蓮：消金業務穩紮穩打 強化風控、法遵

裕融企業（9941）28日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮強調消金業務穩紮穩打，持續強化風控、法遵，保障消費者權益。

萬海股東會／總經理謝福隆：全球大搶艙重現！運價恐一路飆到第3季

萬海（2615）28日召開股東會，會後總經理謝福隆證實，海運市場自5月以來已重現「大搶艙」多頭榮景，全球貨主趕在美國政府對進口商品課徵的10%臨時關稅於7月24日到期前，全力搶艙出貨。不只是台灣、大陸，整個東南亞市場都在爭搶艙位，希望貨物能趕在期限前運抵北美。

台灣虎航股東會／首季三率冠同業、努力為股東創造長期投資價值

國籍唯一低成本航空龍頭台灣虎航（6757）28日於召開股東常會。首季繳出獲利創新高的亮眼成績單，28日股東會現場有部分股東針對股利政策與市場股價提出訴求。對此，台灣虎航董事長黃世惠回應，保留必要盈餘以厚植核心競爭力，為股東創造長期穩健獲利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。