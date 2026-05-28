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長榮股東會／全球貿易長期需求仍具成長動能 2、3季維持審慎樂觀

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮看全球貿易長期需求仍具成長動能。公司／提供
長榮看全球貿易長期需求仍具成長動能。公司／提供

長榮海運（2603）28日股東會，公司表示，目前全球政經環境仍充滿不確定性，地緣政治風險與市場變化速度明顯提高。不過，全球貿易長期需求仍具成長動能，航運產業在國際供應鏈中仍扮演關鍵角色。展望未來，公司將持續以「效率、韌性、永續」作為核心方向，密切關注市場變化，靈活調整營運策略，在多變環境中維持穩健經營，並持續為股東與客戶創造長期價值。

長榮表示，今年3月受中東局勢影響，國際油價一度快速攀升。不過，由於公司第1季使用燃油多數為先前以較低價格採購，因此第1季平均燃油成本仍維持相對穩定，約為每噸422美元，低於2025年第4季的454美元。

隨著中東情勢持續升溫，近期油價已較第1季平均高出約50%，預期第2季燃油成本將高於第1季。目前主要加油港包括新加坡、鹿特丹、上海等核心港口，均已與主要供應商簽訂中長期合約，以確保供油穩定並降低價格波動風險，同時也將視市場情況彈性調整加油港與補油策略，目前已與主要油商簽定下半年主要加油港之供油合約確保供應無慮，為戰事延續至第4季且海峽通行未恢復正常做準備。

另，公司透過燃油附加費及合約機制，提高成本反映能力，及優化船舶調度與航速管理，提升燃油效率。

Alphaliner 5月份報告預測2026年市場運力增長3.9%，貨量增長2.5%，為近幾年來供需差距最小的一年，加上中東戰爭，塞港等因素，市場有效運力實質減少。

整體而言，公司對第2季及第3季市場維持審慎樂觀看法。第3季為歐美市場傳統旺季，短期內紅海航線仍難恢復正常，在市場供給未明顯增加下，供需結構預期仍可維持相對平衡，但仍需觀察今年旺季是否出現提前啟動、提前結束的情況。東西兩大航線，新年度長約價格基本上與去年差異不大，目前多數中大型客戶已完成簽約，並導入燃油調整機制以反映成本變化。

中東 長榮海運 股東會

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