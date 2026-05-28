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裕融股東會／董座嚴陳莉蓮：消金業務穩紮穩打 強化風控、法遵

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕融企業舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮強調強化風控、法遵，保障消費者權益。業者／提供
裕融企業舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮強調強化風控、法遵，保障消費者權益。業者／提供

裕融企業（9941）28日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮強調消金業務穩紮穩打，持續強化風控、法遵，保障消費者權益。

裕融去年合併營收395億元，每股盈餘7.68元。面對經濟波動及法規變化，持續強化風控、法遵，保障消費者權益，除了繳出穩健獲利，也獲得上市公司治理評鑑前百分之五的肯定。

金融事業方面，消金業務穩紮穩打，持續優化資產品質；企金業務立足台灣、拓展東南亞，擴大保險代理與企業放款業務，開創新的成長動能。

移動服務方面，透過汽車、出行與用車事業的協同發展，在車市逆風下仍創造營收成長，讓公司在移動生態圈站得更穩。

嚴陳莉蓮感謝各位股東長期以來的信賴與支持。未來，將結合數位賦能、AI應用與綠能發展，推動資產規模成長與移動服務創新，持續為股東創造價值。

2026年營運展望，總經理闕源龍分析，依行政院主計總處115年2月發布之經濟預測指出，115年臺灣因半導體與AI相關延續性需求持續增長將同步增加，帶動「出口、投資」雙引擎成長，全年經濟成長率預估達7.71%。

惟仍存在美國關稅政策、地緣政治風險、主要國家貨幣政策調整等不確定性因素。

裕融企業及所轄各子公司資產品質逐漸趨穩，年度策略重點將聚焦於優化資產結構配置與規模增長、強化數位應用賦能業務開展，以及深化事業間資源整合以發揮綜效，藉此鞏固經營體質與提升長期獲利，並持續為股東創造最大價值。

東南亞 營收 嚴陳莉蓮

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