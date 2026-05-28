萬海股東會／總經理謝福隆：全球大搶艙重現！運價恐一路飆到第3季

萬海（2615）28日召開股東會，會後總經理謝福隆證實，海運市場自5月以來已重現「大搶艙」多頭榮景，全球貨主趕在美國政府對進口商品課徵的10%臨時關稅於7月24日到期前，全力搶艙出貨。不只是台灣、大陸，整個東南亞市場都在爭搶艙位，希望貨物能趕在期限前運抵北美。

謝福隆坦言，這波運價漲勢「會非常猛」，在關稅政策充滿不確定性下，所有廠商都不願冒險，只要來得及出貨的商品，都希望搶在7月24日前送抵美國，因此近期海運市場再度出現類似疫情期間的搶艙盛況，推估接下來運價漲幅恐將進一步擴大。

此外，全球塞港問題也持續惡化。謝福隆指出，中東、紅海及印度等多個港口，目前碼頭等候時間明顯拉長，塞港情況相當嚴重，影響更逐步延伸至歐洲及亞洲其他港口。尤其印度因承接大量中東轉運與補給需求，港口作業受到明顯衝擊。

在貨量需求同步攀升下，中東地區因美伊戰事延燒，民生物資供應已中斷兩、三個月，庫存逐漸消化殆盡，進口商紛紛加速安排貨載流入阿拉伯聯合大公國及周邊六國，使得市場供需更趨緊繃。

謝福隆預估，這波運價飆升行情至少將延續至第3季底，至於第4季，全球貨櫃輪運價恐怕也是「欲小不易」。隨著油價攀升、造船成本增加、全球租金維持高檔，加上各地塞港問題短期難解，整體航運成本被持續墊高，航商勢必將成本壓力逐步轉嫁至運價。