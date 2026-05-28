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台灣虎航股東會／首季三率冠同業、努力為股東創造長期投資價值

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航今日召開股東常會。台灣虎航提供
台灣虎航今日召開股東常會。台灣虎航提供

國籍唯一低成本航空龍頭台灣虎航（6757）28日於召開股東常會。首季繳出獲利創新高的亮眼成績單，28日股東會現場有部分股東針對股利政策與市場股價提出訴求。對此，台灣虎航董事長黃世惠回應，保留必要盈餘以厚植核心競爭力，為股東創造長期穩健獲利。

董事長黃世惠表示，受惠於國際旅遊市場持續火熱及精準的航網布局，台灣虎航延續2025年創紀錄的氣勢，宣布今年第1季財報再度刷新歷史新高。首季整體營收達55.38億元，稅後淨利衝上13.35億元、年增率高達41.6%，每股盈餘為2.91元，平均載客率達92.2%，再度蟬聯國籍航空獲利能力之冠。

今年1至4月累計營收已達71.9億元，較去年同期成長21%，累計平均載客率達91%的高水準，展現卓越的經營成效。

針對股東期盼調高股利，董事長黃世惠表示，去年配發每股6.05元（含1.16元資本公積發放）係為回饋疫情期間股東的支持；今年度經董事會決議配發每股現金股利2.42元，在同業中仍名列前茅，面對未來地緣政治導致的油價波動與新機隊引進計劃，公司必須採取穩定且永續的財務策略，保留必要盈餘以厚植核心競爭力，絕無忽視股東權益。

台灣虎航是上市公司，股價變動由資本市場決定，台灣虎航未來將持續專注本業、提升獲利能力，並定期舉辦法說會以維護投資人資訊透明度，為股東創造長期投資價值。

因應市場變化，台灣虎航不斷的進行航線檢討，調整較低效益的航線，將運能聚焦於高回報的航線。雖油價回落低檔時點目前尚未明朗，台灣虎航仍樂觀看待今年營運表現，未來將持續滾動式檢討市場狀況，積極拓展潛力航點，努力提升營運效率與獲利能力，朝永續經營為企業發展目標。

台灣虎航董事長黃世惠親自回應股東提問。台灣虎航提供
台灣虎航董事長黃世惠親自回應股東提問。台灣虎航提供

台灣虎航 營收 股利 股東會

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