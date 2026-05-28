新纖股東會／通過每股配發現金0.9元 半導體材料布局報捷

新纖（1409）昨（28）日舉行股東會。會中通過各項議案，並決議配發現金股利0.9元。此外，新纖半導體材料佈局報捷，子公司新碩先進高純度電子級雙氧水，已通過關鍵客戶驗證，期能成為未來關鍵成長引擎。

新纖董事長吳東昇表示，中長期佈局將鎖定「循環經濟與低碳材料」、「尖端材料研發」及「AI智慧生產」三大方向，以展現營運韌性。

在循環低碳材料部分，新纖指出，由於歐美、亞洲等主要市場對減碳的推進力道並未改變，國際飲料及運動品牌對環保材料採用比例的承諾持續推進。新纖將持續擴大循環材料產能與開發，尤其泰國環保粒已完成多國的 FDA 認證，將可以快速提升營運動能。除了瓶用酯粒的回收外,海洋回收的應用是另一個發展中的重點,它除了用於服飾，更製成薄膜用於筆電，也將製成工業用紗應用於繩索、漁網等領域。

新纖表示，隨著2026年世足賽、2028年美國洛杉磯奧運接力登場，國際運動品牌對循環回收材料的需求將持續擴大，為新纖環保產品帶來中長期成長動能。

此外，新纖也深耕尖端材料研發，加速高值化產品開發。隨著 AI 相關應用領域快速發展，對耐高溫、低介電損耗、尺寸穩定的高階工程塑料需求大幅躍升，新纖從現有技術基礎延伸，優先啟動高溫材料之開發與量產，應用於 AI 伺服器連接器、車用電子與高速通訊等高附加價值市場，快速切入供應鏈。

新纖同步邁入半導體特化材料，子公司新碩先進與比利時Solvay合資生產之高純度電子級雙氧水，已通過關鍵客戶驗證，隨著客戶需求快速放量，產能利用率隨之提高，正積極擴充產能，將成為集團另一個成長引擎。

第三，新纖將以 InnovHUB 園區為基地，深化無人載具、3D 列印的整合應用；並透過 AI 大數據加速研發、預測生產異常與優化參數，來降低能源損耗、提升產線靈活度與品質管控；同步推動老舊設備汰換為高效能機組來強化營運韌性。 此外，集團多角化經營將持續發揮綜效，包括金融事業部穩健獲利；新光 InnovHUB 將打造北台灣最大智慧無人載具產業基地，蓋亞資本創投基金已完成布局；南港集團總部開發案亦同步推進。