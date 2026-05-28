統一股東會／董座羅智先：「併購機會多」 期待今年重返成長軌道

統一（1216）28日召開股東會，統一董事長羅智先表示，去年受到咖啡成本上漲、電商事業調整等因素影響，加上併入家樂福後進行品牌整合與更名作業，需認列相關品牌轉換與一次性費用，使整體獲利略為下滑。不過相關調整多已於去年底陸續完成，今年營運表現「可以抱持比較正向期待」。

至於外界關注的併購議題，羅智先坦言，併購機會雖然多，但他對上市公司而言，併購是一件非常嚴謹的事情，一旦啟動，包含財務、法務與外部顧問等成本都相當高，若雙方沒有高度共識，並不值得貿然推進。

談到海外市場布局，羅智先指出，目前對母集團貢獻最大的海外市場仍是中國大陸，其次則為菲律賓；若以東南亞市場觀察，菲律賓仍是最重要的據點之一。不過他坦言，菲律賓市場近年最大變數在於匯率影響，「若以當地貨幣計算，營運其實維持穩定成長，但一旦換算成台幣，匯率波動就會放大財報差異。」

他並以韓國轉投資熊津為例指出，統一收購熊津約六年，目前已在韓國建立中大型企業規模，但外界從財報上看到的成長有限，主要仍受韓元貶值影響。「若以韓元計算，其實是持續成長，只是換算成台幣後看起來幾乎持平。」

羅智先進一步表示，統一當初收購熊津時，其年營收規模約韓元3000多億元，目前已成長至約4000億元，顯示以當地貨幣來看仍有實質成長。他指出，韓國市場屬高度成熟市場，因此當初投資目的並非追求爆發性成長，而是作為深入韓國市場的戰略據點。

他也提到，熊津財務體質穩健，使統一得以透過該平台接觸更多韓國品牌與產業資源，近年更明顯的收穫並非食品飲料，而是韓國美妝產業。羅智先認為，在韓流文化帶動下，韓國美妝產業發展快速、流行敏感度高，對康是美商品導入與選品策略具有明顯助益。

至於入股日系超市LOPIA後是否進一步拓展日本市場，羅智先表示，日本一直是統一高度關注的區域，但當地企業文化相對保守，通常需在產業環境或企業經營面臨較大壓力時，才較有對外合作或開放投資的空間。

他透露，統一過去曾有三、四次接近日本投資案的機會，但最後多在關鍵階段由當地企業勝出，「不代表條件不好，而是在文化與信任機制上，日本企業仍傾向優先選擇本土合作對象。」

不過羅智先強調，統一並未放棄日本市場，仍持續尋找合作契機。他認為，日本社會高度重視制度與信任關係，若未來能建立穩固的在地合作平台，將有助於進一步拓展日本零售與品牌資源布局。