新纖股東會／董事長吳東昇：美伊戰事「危機也是轉機」

新纖（1409）28日舉行股東會。董事長吳東昇表示，美、伊戰爭是危機也是轉機，新纖對石化原料依賴度較低，反而具有優勢。吳東昇更表示，半導體化學材料更有新進度，子公司新碩先進高純度電子級雙氧水，已通過關鍵客戶驗證，期能成為未來關鍵成長引擎。

吳東昇表示，回顧2025年的經營環境，如同大家所知道的充滿各種挑戰，包括地緣政治持續、美國實施對等關稅等多重變數，讓各產業承受空前壓力。尤其中國產能嚴重過剩，加上內需疲弱，多餘產能轉而傾銷到國際各市場，對全球製造業形成新一波壓力。

展望2026年，吳東昇認為，全球經濟仍存在高度不確定性，最大變數來自2/28開始的美伊戰爭所引發的荷莫茲海峽封鎖。美伊戰事爆發後，國際油價一路飆升，化纖產業的主要原料也連動急漲甚至短缺。面對如此快速且劇烈的環境變化，新纖第一時間啟動內部風險評估與應變機制，從產品出貨、原料採購、客戶溝通、財務避險等多面向同步部署，將衝擊降至最低。隨著戰事持續延燒，亦同步分散原料採購來源以避免斷料風險。由於油價及主原料持續震盪，對於原料及成品的合理庫存更加嚴控來降低可能的跌價損失。

對新纖而言，這場地緣風險是危機也是轉機，一方面，客戶擔心斷料，故下單態度從觀望紛紛轉為積極備貨，因應成本高漲的同時，售價也與客戶協商進而調整。另一方面，新纖近年積極推動環保產品，對石化原料依賴度相對較低，受石化供應斷鏈影響相對較小，反而成為新纖在這一次戰爭危機下的優勢之一。

吳東昇也說，除短期應變之外，新纖更從中長期戰略思維出發，持續研發高值化產品，優化既有產品組合，深化與客戶的合作，並從「循環經濟與低碳材料」、「尖端材料研發」及「AI智慧生產」三大面向積極推進，以展現營運韌性。深耕循環經濟與低碳材料布局。

在循環低碳材料部分，新纖指出，由於歐美、亞洲等主要市場對減碳的推進力道並未改變，國際飲料及運動品牌對環保材料採用比例的承諾持續推進。新纖將持續擴大循環材料產能與開發，尤其泰國環保粒已完成多國的 FDA 認證，將可以快速提升營運動能。除了瓶用酯粒的回收外,海洋回收的應用是另一個發展中的重點,它除了用於服飾，更製成薄膜用於筆電，也將製成工業用紗應用於繩索、漁網等領域。

新纖表示，隨著2026年世足賽、2028年美國洛杉磯奧運接力登場，國際運動品牌對循環回收材料的需求將持續擴大，為新纖環保產品帶來中長期成長動能。

此外，新纖也深耕尖端材料研發，加速高值化產品開發。隨著 AI 相關應用領域快速發展，對耐高溫、低介電損耗、尺寸穩定的高階工程塑料需求大幅躍升，新纖從現有技術基礎延伸，優先啟動高溫材料之開發與量產，應用於 AI 伺服器連接器、車用電子與高速通訊等高附加價值市場，快速切入供應鏈。

新纖同步邁入半導體特化材料，子公司新碩先進與比利時Solvay合資生產之高純度電子級雙氧水，已通過關鍵客戶驗證，隨著客戶需求快速放量，產能利用率隨之提高，正積極擴充產能，將成為集團另一個成長引擎。

第三，新纖將以 InnovHUB 園區為基地，深化無人載具、3D 列印的整合應用；並透過 AI 大數據加速研發、預測生產異常與優化參數，來降低能源損耗、提升產線靈活度與品質管控；同步推動老舊設備汰換為高效能機組來強化營運韌性。 此外，集團多角化經營將持續發揮綜效，包括金融事業部穩健獲利；新光 InnovHUB 將打造北台灣最大智慧無人載具產業基地，蓋亞資本創投基金已完成布局；南港集團總部開發案亦同步推進。