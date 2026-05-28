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上緯股東會／通過配發6元股息 補選獨董王鴻嬪

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
上緯投控股東常會由董事長蔡朝陽(中)主持，通過配發6元股息，並補選獨董王鴻嬪。上緯投控提供
上緯投控股東常會由董事長蔡朝陽(中)主持，通過配發6元股息，並補選獨董王鴻嬪。上緯投控提供

上緯投控（3708）今（28）日於南投總部召開115年股東常會。會中承認114年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發6元現金股利。此外，大會順利完成補選一名女性獨立董事，由財經與資產管理界資深專家王鴻嬪高票當選。

上緯投控表示，公司已成功由傳統材料供應商轉型為「投資控股＋新產業推進」的雙軌架構，未來發展重心將全速調校並聚焦於「循環經濟材料」、「AI機器人」與「航太複材」三大高毛利、高附加價值的核心領域。

上緯投控先前因組織結構調整，繳出亮麗的財務成果，為實踐回饋股東的長期承諾，今日股東會決議通過發放每股6元現金股利。

經營團隊指出，目前公司財務結構穩健、現金流充沛，未來在確保股東獲利高水準回饋的原則下，將持續將資金做最有效益的配置，全力支援新產業的研發與市場推進，實現利潤共享。

為健全董事會結構並引入更多元決策視角，上緯投控今日依章程順利補選一席獨立董事，由清華大學經濟學系畢業、曾任摩根士丹利（中國）基金管理有限公司總經理王鴻嬪出任。

上緯投控董事長蔡朝陽表示：「王鴻嬪獨立董事在國際資本市場、組織管理以及金融財經領域擁有超過數十年的頂尖資歷。她的加入不僅強化了董事會的女性決策力量，更有助於上緯投控在邁向國際化投資控股的轉型路上，獲得更具國際戰略眼光的專業指導，全面提升公司治理與審計品質。」

面對全球減碳趨勢與科技大潮，上緯投控正式宣布調整中長期發展策略，擺脫傳統低毛利的價格競爭，將資源與營運主軸聚焦於循環經濟材料、AI機器人、航太複合材料等三大高值化產業。

其中，在循環經濟材料方面，以核心的高性能材料技術為基石，持續深化綠能材料與風力發電回收材料等綠色產品線，引領產業鏈綠色轉型。

在AI機器人方面，透過子公司「上緯智聯」加速AI控制、運動能力與場景應用整合，日前更舉辦機器狗挑戰賽驗證技術落地能力，由材料供應商正式跨足系統整合，卡位台灣AI機器人產業生態系。

在航太複合材料方面，透過子公司「艾若颯」持續推進航太複材事業，積極切入高階材料與新應用，新事業已陸續進入成果轉化階段。

蔡朝陽強調，公司正由傳統「材料控股」全面蛻變。隨風電相關拉擠板材需求回溫，加上三大高毛利轉型題材的效益逐步發酵，經營團隊有信心優化整體營收結構並拉高毛利率，帶動公司邁入下一波高成長期，以優異的營運獲利回饋社會與全體股東。

上緯 股利 股東會

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