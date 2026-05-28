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黃仁勳發麥香紅茶掀AI股聯想？統一羅智先笑回：AI的人也要喝紅茶

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（左）26日晚間與台積電董事長魏哲家於三六食府餐敘，中途拿著飲料招待場外等待的民眾。記者曾原信／攝影
輝達執行長黃仁勳（左）26日晚間與台積電董事長魏哲家於三六食府餐敘，中途拿著飲料招待場外等待的民眾。記者曾原信／攝影

針對近期輝達執行長黃仁勳昨天發送麥香紅茶給群眾，引發外界討論統一是否成為「AI概念股」，統一董事長羅智先28日笑說，「可能只是麥香本來拿到的機率就比較大。」他也幽默表示，「AI的人也是要喝紅茶。」

統一（1216）28日召開股東會，談到近期茶裏王品牌包裝變化，羅智先指出，統一近年持續針對包裝與品牌形象調整，他認為，茶飲市場其實分眾非常細，不同年齡層、不同場景，都有各自適合的茶飲產品。

羅智先表示，全球茶飲市場未來仍具發展潛力，但關鍵仍在茶葉本身。由於適合種茶的地區有限，茶葉來源掌握、原料搭配與不同茶種組合，將成為產品持續創新的核心。

談到台股近年持續創高，董事長羅智先觀察，市場資金確實有明顯往股市集中的現象。他表示，現在不少民眾手上的資金，包含房貸、車貸、小額信貸等可運用資金，「沒有拿去消費，很多都持續投入股市。」

羅智先認為，這也反映出台灣當前投資市場熱度相當高，「因為那個地方現在太精彩了。」相較之下，部分消費動能可能因此受到排擠，資金未必直接流向實體消費市場。

他也提到，旗下關企統一投信近年表現亮眼，內部團隊士氣相當高。他指出，統一投信的研究團隊長期深耕產業研究，許多分析師都累積超過20、30年的產業觀察經驗，他形容像「30年磨一劍，過去30年像是在練功，現在這一波市場行情上來，實力就展現出來了。」

黃仁勳 麥香 AI 統一 羅智先

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