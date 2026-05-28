第一保啟動三大成長引擎 首季核心指標創歷年單季最靚

第一保險2026年第一季繳出亮眼成績單，受惠於損失率與費用率同步改善，首季稅後純益達3.02億元，年增約19.1%，每股稅後純益（EPS）達1元。第一保總經理陳信坤今（28）日在股東會後受訪指出，今年首季整體綜合率76.28%，損失率39.83%、費用率36.4%，三項核心指標皆創歷年單季最佳表現，顯示公司在核保品質與通路策略調整上已逐步發酵。

陳信坤並揭示今年推動業績成長的三大主軸，包括通路擴張、社會住宅保險，以及旅平險多元布局和推動「家庭旅遊卡」，盼持續擴大保費收入與獲利動能。

在通路方面，第一保過去以銀行特定主力險種為主，未來進一步擴展至「銀行二級」全險種業務，並藉由銀行端既有的客戶篩選機制，提升承保品質與資產品質。陳信坤表示，今年前4月銀行通路保費收入達1.76億元，較去年同期增加1,200萬元、年增約7%，合作對象涵蓋公股銀行及民營銀行，未來仍有成長空間。其次，配合政府近年積極推動社會住宅政策，第一保也持續深耕社宅綜合保險及居家安全保險市場。陳信坤指出，公司已投入相關領域約兩年時間，今年前4月社宅相關保費收入達2,600萬元，較去年同期大增1,100萬元，年增幅超過70%，成為近年成長最快的業務之一。

旅遊平安險則成為第一保今年另一項重點發展業務。陳信坤表示，公司將以「三路並進」策略衝刺旅平險市場，今年目標保費收入上看1億至1.5億元。首先是強化業務員通路，包括補強商品線、優化業務員投保平台2.0，以及透過佣金支援與競賽制度提升銷售動能；其次則是積極布局大型旅行社合作，今年已開始接觸包括雄獅等大型旅行社。統計今年前4月，第一保旅平險保費收入達2,900萬元，較去年同期增加800萬元，年增約39%。

第三則是推動「家庭旅遊卡」模式，民眾首年只需完成家庭要保書與基本資料建檔，後續即可透過電話、語音或線上方式快速完成投保與扣款，大幅提升便利性，同時延續既有會員基礎，包括中油、台電及銀行行員等族群。

陳信坤強調，在多元通路與商品布局持續推進下，第一保今年將持續朝穩健成長方向邁進，並進一步強化獲利體質與市場競爭力。