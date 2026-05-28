快訊

不只陳美琪回家！20萬懸賞米克斯愛犬 台南永康「阿妹」也找到了

台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

當啦啦隊成為本體？韓國職棒的歌舞進化

聽新聞
0:00 / 0:00

第一保啟動三大成長引擎 首季核心指標創歷年單季最靚

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
第一保董事長李正漢（左三），總經理陳信坤（右一）（圖／任珮云攝）
第一保董事長李正漢（左三），總經理陳信坤（右一）（圖／任珮云攝）

第一保險2026年第一季繳出亮眼成績單，受惠於損失率與費用率同步改善，首季稅後純益達3.02億元，年增約19.1%，每股稅後純益（EPS）達1元。第一保總經理陳信坤今（28）日在股東會後受訪指出，今年首季整體綜合率76.28%，損失率39.83%、費用率36.4%，三項核心指標皆創歷年單季最佳表現，顯示公司在核保品質與通路策略調整上已逐步發酵。

陳信坤並揭示今年推動業績成長的三大主軸，包括通路擴張、社會住宅保險，以及旅平險多元布局和推動「家庭旅遊卡」，盼持續擴大保費收入與獲利動能。

在通路方面，第一保過去以銀行特定主力險種為主，未來進一步擴展至「銀行二級」全險種業務，並藉由銀行端既有的客戶篩選機制，提升承保品質與資產品質。陳信坤表示，今年前4月銀行通路保費收入達1.76億元，較去年同期增加1,200萬元、年增約7%，合作對象涵蓋公股銀行及民營銀行，未來仍有成長空間。其次，配合政府近年積極推動社會住宅政策，第一保也持續深耕社宅綜合保險及居家安全保險市場。陳信坤指出，公司已投入相關領域約兩年時間，今年前4月社宅相關保費收入達2,600萬元，較去年同期大增1,100萬元，年增幅超過70%，成為近年成長最快的業務之一。

旅遊平安險則成為第一保今年另一項重點發展業務。陳信坤表示，公司將以「三路並進」策略衝刺旅平險市場，今年目標保費收入上看1億至1.5億元。首先是強化業務員通路，包括補強商品線、優化業務員投保平台2.0，以及透過佣金支援與競賽制度提升銷售動能；其次則是積極布局大型旅行社合作，今年已開始接觸包括雄獅等大型旅行社。統計今年前4月，第一保旅平險保費收入達2,900萬元，較去年同期增加800萬元，年增約39%。

第三則是推動「家庭旅遊卡」模式，民眾首年只需完成家庭要保書與基本資料建檔，後續即可透過電話、語音或線上方式快速完成投保與扣款，大幅提升便利性，同時延續既有會員基礎，包括中油、台電及銀行行員等族群。

陳信坤強調，在多元通路與商品布局持續推進下，第一保今年將持續朝穩健成長方向邁進，並進一步強化獲利體質與市場競爭力。

EPS 社會住宅

延伸閱讀

台企銀衝刺高資產規模

兆豐金法說會／首季獲利93.97億元、EPS 0.63元 非銀貢獻破26%

自營大翻身！4月全體券商賺366億元、月增達3.5倍 單月首破300億大關

裕融股東會／動態調整營運策略 確保整體經營之穩健與韌性

相關新聞

黃仁勳發麥香紅茶掀AI股聯想？統一羅智先笑回：AI的人也要喝紅茶

針對近期輝達執行長黃仁勳昨天發送麥香紅茶給群眾，引發外界討論統一是否成為「AI概念股」，統一董事長羅智先28日笑說，「可能只是麥香本來拿到的機率就比較大。」他也幽默表示，「AI的人也是要喝紅茶。」

東元強攻 AIDC 拚占電力能源事業5成 不排除持續併購

東元電機（1504）董事長利明献27日股東會後接受媒體訪問時指出，全力強攻AI資料中心（AIDC）商機，預估今年電力能源事業群在資料中心相關的營收占比，將由過去兩年的不到10%大幅躍升至30%以上，未來更以該事業群達到50%為目標。

新纖股東會／通過每股配發現金0.9元 半導體材料布局報捷

新纖（1409）昨（28）日舉行股東會。會中通過各項議案，並決議配發現金股利0.9元。此外，新纖半導體材料佈局報捷，子公司新碩先進高純度電子級雙氧水，已通過關鍵客戶驗證，期能成為未來關鍵成長引擎。

統一股東會／董座羅智先：「併購機會多」 期待今年重返成長軌道

統一（1216）28日召開股東會，統一董事長羅智先表示，去年受到咖啡成本上漲、電商事業調整等因素影響，加上併入家樂福後進行品牌整合與更名作業，需認列相關品牌轉換與一次性費用，使整體獲利略為下滑。不過相關調整多已於去年底陸續完成，今年營運表現「可以抱持比較正向期待」。

新纖股東會／董事長吳東昇：美伊戰事「危機也是轉機」

新纖（1409）28日舉行股東會。董事長吳東昇表示，美、伊戰爭是危機也是轉機，新纖對石化原料依賴度較低，反而具有優勢。吳東昇更表示，半導體化學材料更有新進度，子公司新碩先進高純度電子級雙氧水，已通過關鍵客戶驗證，期能成為未來關鍵成長引擎。

上緯股東會／通過配發6元股息 補選獨董王鴻嬪

上緯投控（3708）今（28）日於南投總部召開115年股東常會。會中承認114年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發6元現金股利。此外，大會順利完成補選一名女性獨立董事，由財經與資產管理界資深專家王鴻嬪高票當選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。