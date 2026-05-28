東元AIDC營收拚占電力能源事業5成 不排除持續併購

電機大廠東元董事長利明献今天表示，東元積極在台灣和東南亞布局人工智慧資料中心（AIDC）應用，持續開發北美市場，預估今年底AIDC營收占東元電力能源事業群比重超過30%，未來可以達到50%。

東元上午舉行股東會，歷時33分鐘順利結束，利明献會後接受媒體短暫採訪。談到未來是否還有其他併購計畫，他表示，併購目的為新業務發展和新技術、以及資源配置，觀察東元未來業務發展策略方向，未來不排除相關可能性。

東元近年啟動多起併購，與馬來西亞工程公司Dynaciate已於25日完成簽約，有助擴大模組化資料中心（Modular Data Center）工程接單能力，以及東南亞資料中心基礎建設的業務規模。

記者提問在北美和東南亞AI資料中心應用布局進展，利明献指出，全球主要雲端服務供應商（CSP）積極在東南亞市場建置AI資料中心及AI基礎建設布建，規模和速度超過北美市場。

至於北美市場，他表示，儘管短期市場投資有冷卻跡象，預期第3季以後對AI資料中心投資規模將會再起，主要雲端服務供應商投資不會手軟，因為電量瓦數還有詞元（Token）數量需求龐大，未來投資規模將遠超過亞洲市場，巨擘企業投資資金持續醞釀中。

利明献表示，東元除了加速布局台灣和東南亞AI資料中心應用，北美市場未來更是重要商機。

從業績比重來看，利明献指出，AI資料中心營收占東元電力能源事業群比重約10%，今年底有機會突破30%，未來相關占比可以達到50%。

展望毛利率，利明献表示，東元持續布局完整解決方案以及電力能源相關產品應用，預期有助下半年毛利率回升。

至於是否規劃在菲律賓布局AI資料中心，利明献表示，目前還沒有正式評估，東元集團先前有開發蘇比克灣經濟特區，當地基礎設施相對完備，仍須考量政府政策配套和資源挹注。

台股加權指數近日不斷創新高，對於東元股價表現是否委屈，利明献笑說，台股成交集中在AI相關，每一家公司發展時都會投入許多資源，投資人會掌握各公司基本面及扮演角色。