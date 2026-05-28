長榮股東會／股東提案分割 因不符合公司法無法列案

長榮海運今(28)日召開股東會，報告事項記載8位長榮海運股東提案修改公司章程推動股票進行分割；股東會中特別說明，因不符合公司法規定，所以無法列入議案。

長榮海運股東會主席針對有8位長榮海運股東共同提議修改公司章程，建議將「發行股票面額，改為1元，一股拆為10股」，在報告事項中說明不列入此次股東會議案之理由，主要原因為該案之提案內容(含案由、說明及標點符號)合計超過300字，不符合公司法第172條之1規定，故無法列入。

長榮海運進一步說明，公司考量營運面、財務面及資本市場面，認為目前以維持現行股票面額較符合公司現況。

股票分割後使流通在外股數增加，但總市值並未因此改變，雖每股價格降低後可能短期內吸引更多投資者，增加股票流通性，但股價係受經濟大環境、產業景氣循環，及市場供需等諸多不確定因素影響；另有認為股票分割後較易填息，且填息能力確實為吸引長期投資者的因素之一，但其填息與否仍取決於公司獲利能力和市場認同度，股票分割不必然會使股價上漲。

投資人對於公司基本面、市場趨勢、產業前景等因素皆有不同看法，且近期股價受地緣政治影響極大，應回歸公司基本面考量，穩健獲利始能確保股東長期利益。