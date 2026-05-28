長榮股東會／「大排長榮」再現！紀念品德國雙人刨刀小股東讚誠意爆棚

長榮海運（2603）今年股東會紀念品再度成為市場焦點，送股東知名品牌「德國雙人（ZWILLING）全鋼刨刀」，吸引不少小股東一早湧入會場，「大排長榮」盛況再度重現。雖然排隊人潮綿延，但現場領取動線順暢，不少股東直呼速度比預期快。

全球貨櫃輪出現大榮景後，長榮海運的年終獎金讓全台所有勞工羨慕，近年來的股東會贈都成為社群討論焦點，

近年來，長榮海運股東會紀念品被股民稱讚「誠意爆棚」。

延續高品質路線，從實用家用品到品牌精品皆話題十足，今年推出的「德國雙人（ZWILLING）全鋼刨刀」，2025年送 掌廚可樂膳無印耐熱矽膠料理配件6件組，2024年 Jack Wolfskin輕柔薄毯，2023年 康寧陶瓷不鏽鋼真空保溫雙飲隨行杯。

由於零股股東必須親自出席股東會，或透過電子投票方式，才有資格領取紀念品，因此今日會場湧現不少專程前來的小股東，不少人笑稱是為了這份「小確幸」早起排隊，也讓股東會現場熱鬧十足。