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亞泥股東會／通過每股配發現金2.3元 雙引擎驅動 多角化布局展韌性

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
亞泥股東會主席由董事長指定李光燾董事代理。亞泥／提供
亞泥股東會主席由董事長指定李光燾董事代理。亞泥／提供

亞泥（1102）28日召開股東常會，董事長徐旭東請假並未出席，由董事李光燾擔任主席。會中通過去年度財報及盈餘分配案，股東會亦通過每股配發現金股利2.3元，已連續64年維持穩定配息，依27日收盤價計算，現金殖利率6.97%維持高水準表現。

亞泥總經理李坤炎表示，亞泥持續深化產業鏈整合，打造涵蓋水泥製造、預拌混凝土、預鑄製品至營建工程的一條龍經營體系，串聯亞東預拌、亞利預鑄及遠揚營造等轉投資事業，提升整體產銷效率，更在市場波動中構建了強大的營運護城河。

其中，亞東預拌「高性能混凝土」產品銷售表現尤其亮眼，2025年銷量年增30%，再創歷史新高，沿續去年獲利表現，今年獲利仍能交出好成績。李坤炎表示，並獲台灣第二高樓「台北雙星」、台中最高樓「台中之鑽」（台中商銀新總行大樓）等重大指標建案採用，展現其於高端營建市場的技術實力與市場領導地位。

亞泥（中國）作為中國大陸前十大水泥企業之一，持續深化華中與西南市場布局，穩固核心基地與區域供應鏈優勢。近年積極導入AI、大數據及數位孿生技術建置智慧工廠，提升生產效率，同時發揮長江黃金水道物流優勢，強化運輸效率與成本競爭力。

亞泥（中國）執行長張振昆表示，大陸水泥市場目前仍存在產銷不平衡問題，預期仍需五年才能逐步改善。但是樂觀看法是大陸官方已嚴格限制低價水泥的產銷，禁止低於成本價位的產品流入市場。在四川市場的主要帶動下，亞泥中國預期今年第3季獲利將有更好表現。

在能源事業佈局方面，亞泥亦持續深化能源事業發展，除嘉惠電力穩定貢獻營運收益外，更透過亞裕電力投入儲能市場，提前為未來能源轉型佈局。亞泥去年董事會通過以25.2億元資本額設立的亞裕電力公司，目標設立規模100Mg的儲能案場，並參與台電電能移轉複合調頻服務（E-dReg），公司表示，目前正等待參與台電投標，並參與「表後儲能」計畫，預計2028年可順利投產。

亞泥說明，公司除核心水泥本業外，電力、不銹鋼、運輸及財務投資等事業亦穩定挹注收益，去年非水泥事業及投資收益占營業淨利比重達37.68%，顯示多元經營已逐步形成第二成長曲線，有效分散單一產業景氣循環風險。此外，截至2025年底，亞泥多元投資部位市值累積已達1,804億元，展現長期穩健的投資配置成果與資產管理能力。

此外，亦持續推動節能減碳措施。2025年製程餘熱回收發電量達4.22億度，約減少23.5萬噸碳排放；江西廠純電運輸車配置比率達91.43%，單位排碳量較傳統運輸模式下降68%，持續朝低碳製造方向穩步邁進。

亞泥指出，永續發展已成為企業核心經營方向，公司已通過SBTi 1.5°C減碳目標審查並提前達標，也設定2030年減碳22.9%，並穩步朝2050年淨零排放目標邁進。

在國際永續評比方面，亞泥連續入選標普全球《永續年鑑》，並於CDP氣候變遷及供應商議合評比中，雙雙獲得最高等級「A」級肯定，顯示企業在氣候治理、減碳行動及供應鏈管理等面向，已與國際標準接軌。

除了推進減碳策略，亞泥亦重視人才培育、職場安全及員工照護，並連年獲得人力銀行「幸福企業金獎」肯定。

亞泥表示，公司正由傳統水泥製造企業，逐步轉型為兼具經營穩定性與永續成長動能的多元化控股企業。未來將以「低碳升級」、「綠色價值」及「多元事業發展」作為成長核心，全面推動新世代永續成長藍圖。

在減碳發展方面，亞泥為台灣唯一全品項水泥產品取得碳標籤認證的企業，目前正積極投入低碳水泥與綠色建材研發。面對全球淨零政策、碳邊境調整機制（CBAM）及國際減碳規範趨勢，亞泥將持續強化產品的低碳競爭力與附加價值，並以「綠色溢價」搶先掌握未來低碳商機。

展望未來，亞泥戰略清晰、執行力扎實。強調未來將以「鞏固核心事業、深化多元布局、全力衝刺淨零轉型」為三大核心方向，全面深化企業永續治理，朝高效率、高附加價值與高韌性的綠色控股企業目標穩步邁進。

亞泥 徐旭東 股東會

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