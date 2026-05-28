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國喬擬「現增50億元」開拓低碳高純度氫氣新事業 攻半導體市場

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
國喬28日表示，擬辦理50億元現金增資，健全財務結構與汰換老舊設備，同時新建「低碳高純度氫氣」產線。國喬提供
國喬28日表示，擬辦理50億元現金增資，健全財務結構與汰換老舊設備，同時新建「低碳高純度氫氣」產線。國喬提供

國喬（1312）28日表示，面對全球能源轉型與半導體市場的強勁需求，帶動產業升級與轉向策略發展，決議辦理現金增資，計畫募集新台幣50億元，用於健全財務結構與汰換老舊設備，同時新建「低碳高純度氫氣」產線，正式投入氫氣事業。

國喬董事長邱德馨表示，過去氫氣只是石化製程中的副產品，如今憑藉著本業優勢，將副產品氫氣純化升級，不僅迎合市場需求與高值化商機，更是國喬在面對全球地緣政治動盪與石化產業結構轉型之際，邁向綠色石化新模式的重要戰略佈局。

隨著中國大陸大型石化產能全面開出，導致全球供應格局嚴重失衡；加上地緣政治不穩與高額關稅貿易壁壘，使全球經濟景氣面臨極高不確定性。對此，國喬石化總經理曾嘉雄指出，國喬已徹底實施國內優先及外銷全球化策略，積極開發越南、泰國、印度、孟加拉等市場，降低對特定單一區域市場的依賴。114年外銷至中國的銷售佔比已降至整體外銷之30%以下，而東南亞與南亞的銷售佔比則已經超過50%，成功達到分散市場的目標。

在產品高值化開發方面，新開發的尼龍彈性體，可應用在高端機能鞋材及防水透濕的衣材上，市場應用價值高，是今年的主力產品之一。今年更進一步投入「低碳高純度氫氣」新事業，將國喬邁向產業升級與永續發展之新局面。

國喬強調，公司深耕石化產業近50年，與國內三大氣體公司及多家石化廠長期合作，具備氣體處理、純化與工安管理等核心競爭力。看準全球氫能趨勢與台灣半導體、AI產業擴產帶動及ESG減碳商機，用以還原清除表面氧化層及製造高純度材料的「電子級高純度氫氣」需求與日俱增，國喬將於高雄大社廠區新建高純度、高效率氫氣產線，並建置太陽能綠能發電系統，以綠電專供氫氣純化製程使用。新產線預計2028年上半年全面試俥量產並挹注營收。

國喬也指出，增資計畫除了打造強韌體質抵禦外部風險，更為公司在面對未來可能的金融緊縮或貿易戰衝擊時，建立起強大的資金調度彈性與抗風險護城河。展望未來，國喬將持續掌握全球產經動態與時事局勢變化，觀察市場回溫機會，逐步從傳統石化原料供應商，轉向「高值化、低碳化、全球化」材料供應平台。在淨零碳排的全球浪潮與半導體產業蓬勃發展的雙重契機下，堅定創造永續價值與商業效益。

國喬 半導體 能源

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