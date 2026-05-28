萬海股東會／運能減少有助運價回升

萬海今（28）日股東會通過配發現金股利3元；至於市場展望，全球供應鏈在歷經調整後逐步邁向穩定，但航運市場仍受到船隊擴張、地緣政治干擾與營運成本上升的影響。依據Alphaliner2026年市場預估，全球新船交付量將較前一年下降，使新增運能增速開始趨緩，有助供需關係逐步回歸合理區間。

同時，大型化船舶仍為市場主流，全球超大型貨櫃船規模持續擴張，反映航商對高能效與成本優勢的偏好。雖然市場運力仍偏充裕，但部分不符合新環保規範的船舶將加速退役，有助於運力成長獲得控制。此外，全球船舶閒置率維持低檔，顯現市場運能仍處於活躍運用狀態。

萬海表示，在此環境下，將秉持穩健經營與長期佈局的理念，審慎調整船隊與航線策略，積極掌握市場需求並提升運能利用效率。萬海將運用涵蓋近洋、中遠洋的完整航線網絡，進行彈性調整與持續拓展，致力提供客戶高品質服務。

在船舶管理方面，公司將持續優化船舶性能、貨櫃設備可靠度與節能技術，強化船舶與貨物運輸安全。同時，順應國際環保趨勢，公司將持續推動燃料轉型與低碳策略，朝向淨零排放目標穩健邁進。

萬海近年訂造船舶數量大，已經成為全球第十大海運公司，隨著市場缺船、缺櫃等需求再起，萬海的調度速度、成長幅度會比預期還快。4月合併營收已經開始反應旺季，出現年、月雙增，來到129.31 億元，月增22.88 %，年增13.05%。

受惠於價、量同步齊揚，在運價方面，受中東地緣衝突影響，國際油價飆升、碼頭壅塞導致船舶航行週期拉長，進而推升營運成本；為反映市場供需變化，萬海陸續於4月及 5月調漲運價，反應市場供需吃緊及成本攀升壓力。