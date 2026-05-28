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紡織也切入半導體特用化學 新纖強攻漲停！成交量破4萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

傳產族群過去因和AI、先進製程等關係甚遠，較不受資金青睞，但現在許多公司也開始轉型，利用自身所長進軍半導體市場。新纖持股超過四成的合資公司新碩，其產品電子級雙氧水去年下半年起已打入全球最大晶圓廠供應鏈，並且供不應求，28日股價衝上漲停板20.75元，並爆出逾4萬張大量。

新碩電子級雙氧水品質與供應能力通過半導體廠驗證門檻，自2025年下半年起轉入大量供應階段，目前產線稼動率已達100%，幾乎被晶圓龍頭全包。第一條產線年產能約3.5萬至4萬噸。

新碩特化產線被包廠，業者坦言，在現有產能受限下，今年新增客戶空間有限，須待新產能開出後，才有機會擴大客戶版圖。新碩指出，第二條電子級雙氧水產線預計於2027年第2季投產，設計產能將高於現有產線，預期有機會達約5萬噸規模，屆時整體產能可望顯著提升。

法人指出，隨著製程愈走愈先進，晶圓製造中的化學品用量，對於化學品的技術及規格要求也越來越高，其中濕式（液體）化學品是耗費量排名第一的化學用品，而雙氧水、氫氟酸用量約佔18%，硫酸用量占比為約17%

業界認為，在AI應用帶動先進製程需求持續攀升下，晶圓清洗用化學品需求同步放大，電子級雙氧水作為關鍵材料之一，後續成長潛力備受關注。

新纖昨日已大漲約7%，今日更急拉漲停至20.75元，創下波段新高。

新纖 半導體

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