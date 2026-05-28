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裕融股東會／動態調整營運策略 確保整體經營之穩健與韌性

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
裕融股東會，總經理闕源龍說對應環境公司動態調整營運策略。邱馨儀／攝
裕融股東會，總經理闕源龍說對應環境公司動態調整營運策略。邱馨儀／攝

裕隆集團第二家公司舉行股東會裕融公司（9941）董事長嚴陳莉蓮28日主持股東會中表示，今年本公司合併營收395億元，每股盈餘7.68元。面對經濟波動及法規變化，裕融持續強化風控、法遵，保障消費者權益，除了繳出穩健獲利，也獲得上市公司治理評鑑前百分之五的肯定。

金融事業方面，消金業務穩紮穩打，持續優化資產品質；企金業務立足台灣、拓展東南亞，擴大保險代理與企業放款業務，開創新的成長動能。移動服務方面，透過汽車、出行與用車事業的協同發展，在車市逆風下仍創造營收成長，讓公司在移動生態圈站得更穩。

裕融公司總經理闕源龍會中表示，裕融企業及所轄各子公司資產品質逐漸趨穩，年度策略重點將聚焦於優化資產結構配置與規模增長、強化數位應用賦能業務開展，以及深化事業間資源整合以發揮綜效。

闕源龍指出，全球受到對等關稅面臨經濟放緩風險，大陸產業調整與硬著陸隱憂仍存。國內則受資金成本仍處於較高水位與《金保法》納管租賃業之雙重挑戰；公司動態調整營運策略，以確保整體經營之穩健與韌性。

消費金融部分，首重台灣市場的車貸業務。雖然面臨金保法納管等合規政策的調整，但透過業務單位組織再造，落實在地化深耕，讓業務動能更為紮實，且資產品質逐季改善，對獲利之提升具有顯著貢獻。商品金融業務以裕富公司為主，透過調整產品結構，壯大業務團隊與促進廠商合作關係，持續擴大利基業務規模；整體來說，消費金融新增業績較去年同期有雙位數增長。

企業金融部分，可區分台灣、大陸、東南亞三地說明。臺灣企金新鑫公司業務團隊佈建成果持續發酵，全年業績再創新高，營收實現近一成增長；能源事業完成兩個大型儲能案場商轉，總建置容量現已突破220MW。大陸企金子公司江蘇裕融、格上租賃因經濟環境仍處於調整階段，營運上以「注重風險管控」為主軸，並透過資源整合優化團隊效能，確保維持合理獲利。

東南亞部分，裕隆金融菲律賓公司醫療設備分期業務穩步擴展，並積極朝其他企金分期業務領域發展，114年跨足保代領域，提供客戶更全面服務；裕隆金融馬來西亞公司於114年取得貸款執照(Money Lending)後，成功突破原有租賃架構進入放款業務，展現出強勁成長姿態，前景可期。整體企金事業資產餘額同比年增5%，維持穩健成長動能，持續為金融水平事業帶來穩健獲利。

裕隆集團 嚴陳莉蓮 營收 裕融 股東會

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