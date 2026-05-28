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嘉里大榮股東會／導入電動貨車、三輪車及智慧派車系統 強化都會配送

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
嘉里大榮將導入電動貨車、電動三輪車及智慧派車系統，強化都會配送效率。圖／邱馨儀攝影
嘉里大榮將導入電動貨車、電動三輪車及智慧派車系統，強化都會配送效率。圖／邱馨儀攝影

嘉里大榮（2608）28日召開股東常會，會中除通過盈餘分配案外，並向股東說明未來營運策略及永續發展方向。面對全球關稅政策調整、供應鏈重組及整體物流市場變化，2025年合併營收128.37億元，較前一年成長1.39%；稅後純益9.21億元，年毛利率17.88%、營業利益率11.88%，每股盈餘（EPS）1.97元。

由於全球環境不佳，2026年景氣更加嚴峻，物流業進入淘汰趨勢，自2024年以來消費型態改變促成電商的向上發展，亦同時增加配送的困難及成本的增加，司機人力的欠口更是雪上加霜。為因應市場環境快速變化，公司改變經營策略從多元化服務滿足客戶需求，積極推動數位化與自動化轉型，透過資訊系統整合、流程標準化、智慧化管理及路順優化，提升整體營運效率與服務品質，並降低對人力的依賴程度。

此外，公司近年投入綠色物流發展，陸續導入電動貨車、電動三輪車及智慧派車系統，強化都會配送效率，推進低碳運輸布局。

在業務發展策略上，未來將朝高附加價值與專業化物流服務發展，包括冷鏈、醫藥、高科技及保稅物流等市場。其中，醫藥物流擁有藥品PIC/S GMP及GDP認證，保障消費者權益；高科技物流則鎖定半導體與科技產業供應鏈需求，提供客製化物流與倉儲整合服務。

為創造差異化競爭優勢，深化整體物流布局，本公司於會中通過收購嘉里國際物流股份有限公司，透過整合在地零擔業務與國際海空運資源，提供客戶一步到位的全方位物流服務，提升供應鏈管理效率與客戶黏著度。順應趨勢，持續優化組織與流程，聚焦提升人均產值與營運韌性，並透過精準資源配置，深化核心市場經營，是本公司一貫的願景與使命。

嘉里大榮把ESG理念納入經營決策與日常管理，同時推進低碳運輸與能源效率改善，因應淨零轉型趨勢。公司長年投入公益配送，攜手政府機關及社福單位，持續將愛心物資送至偏遠及有需求的地區。展望未來，公司亦將深化人才培育與治理機制強化，維持營運穩定成長與獲利品質，並透過與利害關係人良好溝通，穩步落實企業永續發展，為股東創造長期價值。

EPS 物流 股東會

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