東元：爭取鴻海新廠設備訂單 攻北美東南亞AIDC

針對近期輝達執行長黃仁勳昨天發送麥香紅茶給群眾，引發外界討論統一是否成為「AI概念股」，統一董事長羅智先28日笑說，「可能只是麥香本來拿到的機率就比較大。」他也幽默表示，「AI的人也是要喝紅茶。」

2026-05-28 12:00