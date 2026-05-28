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不看淡下半年營運 台塑：今年可望轉虧為盈

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台塑董事長郭文筆表示，去年業績表現不好，但已持續進行各項降低成本改善，並積極推動轉型，相信今年會轉虧為盈。圖／台塑提供
台塑董事長郭文筆表示，去年業績表現不好，但已持續進行各項降低成本改善，並積極推動轉型，相信今年會轉虧為盈。圖／台塑提供

台塑今日舉行股東會董事長郭文筆表示，去年業績表現不好，但已持續進行各項降低成本改善，並積極推動轉型，相信今年會轉虧為盈。

郭文筆表示，去年因大陸及美國持續新增石化產能，大量出口低價競銷，拖累產品市場行情，加上大陸內需不振及美國實施對等關稅，石化產品需求萎縮，產品利差縮小，及認列台塑美國公司等權益法投資收益減少，合併營業額1754億元，衰退12%，稅前虧損102億元，增加78億元。

郭文筆指出，今年第一季受美伊戰爭影響，中東原油、輕油供應中斷，帶動乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，及認列轉投資收益增加，合併稅前利益33億元，每股稅前盈餘0.53元，而第二季因美伊戰爭持續，原油價格居高不下，石化產品價格維持高檔，台塑因有前期低成本的庫存，產品利差有明顯改善，同時認列台塑石化及台塑美國等公司權益法投資收益的增加，預期第二季獲利，將比第一季大幅成長。

展望下半年，郭文筆說，若美伊談判達成協議，因美伊戰爭造成中東能源設施及石化廠遭受攻擊嚴重受損，其中PE影響產能1500萬噸，PP影響產能450萬噸，短期內要修復仍有困難，石化產品市場供應減少，有助緩解亞洲石化產能過剩的壓力，加上第3季為石化產品傳統需求旺季，且印度及越南推動基礎建設，有利本公司產品銷售，因此不看淡下半年的營運展望。

台塑 中東 董事長 股東會

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