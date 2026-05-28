台塑股東會／產能過剩壓力緩解 今年有望轉虧為盈

台塑（1301）28日舉行股東會，董事長郭文筆致詞表示，去年由於中國大陸及美國持續新增石化產能，大量出口低價競銷，加上中國內需不振等因素，業績表現不好；已持續進行各項降低成本改善，並積極推動轉型；預期第2季獲利大幅成長，相信今年將轉虧為盈。

展望第2季、下半年業績，郭文筆表示，第2季受惠前期低價庫存，利差顯著改善，預期獲利將較第1季大幅成長。至於下半年，預期戰爭對於中東能源設施及石化廠的損害，短期內要修復仍有困難，石化產品市場供應減少，有助緩解亞洲石化產能過剩的壓力；加上旺季效應，對下半年營運不看淡。

郭文筆表示，今年第1季受美伊戰爭影響，中東原油、輕油供應中斷，帶動乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，及認列轉投資收益增加，合併稅前利益33億元，每股稅前盈餘0.53元。第2季因美伊戰爭持續，原油價格居高不下，石化產品價格維持高檔，台塑因有前期低成本的庫存，產品利差有明顯改善，同時認列台塑石化（6505）及台塑美國等公司權益法投資收益的增加，預期第2季獲利將比第1季大幅成長。

展望下半年，若美伊談判達成協議，因美伊戰爭造成中東能源設施及石化廠遭受攻擊嚴重受損，其中PE影響產能1,500萬噸，PP影響產能450萬噸，短期內要修復仍有困難，石化產品市場供應減少，有助緩解亞洲石化產能過剩的壓力，加上第3季為石化產品傳統需求旺季，且印度及1越南推動基礎建設，有利台塑產品銷售，不看淡下半年營運。

回顧去年營運，台塑表示，2025年因中國大陸及美國持續新增石化產能，大量出口低價競銷，拖累產品市場行情，加上中國大陸內需不振及美國實施對等關稅，石化產品需求萎縮，產品利差縮小，及認列台塑美國公司等權益法投資收益減少，致台塑去年合併營業額1,754億元，較前一年衰退12%，合併稅前虧損102億元，較前一年虧損增加78億元。

郭文筆也報告台塑轉型策略，朝半導體、綠能環保及醫療保健三領域，推動新產品及新事業，推動前瞻性產品之技術移轉或合作開發，重點布局半導體化學品、關鍵材料及新材料領域，包含電子級氫氣、氨水、鹽酸及硫酸等半導體化學品，開發原子層沉積釕金屬前驅物及光阻稀釋劑等關鍵材料，以及己烯、聚烯烴彈性體與聚芳醚酮等材料，合計27項產品，預計投資292億元，每年可增加產值300億元。

台塑並表示，將朝高獲利的產品及市場加強拓展，持續提升差別化產品的銷售比重，2026年目標由2025年50%，提高至60%。其中，積極推進半導體產業鏈的布局，台塑勝高公司麥寮新建12吋矽晶圓廠，已於去年第四季開始投產，可提高先進製程用銷售量；.台塑大金公司電子級氫氟酸，目前在國內半導體產業市占率超過55%，因應半導體產業需求持續成長，目前正進行大發廠第二期擴建。台塑德山公司電子級異丙醇，廣泛使用在半導體製程，目前正進行異丙醇使用後廢液回收及二期擴建工程。