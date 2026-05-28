第一保股東會／通過每股配發現金股利1.66元

第一保（2852）28日舉行股東會，通過每股配發現金股利1.66元。

第一保114年度營業收入為75.6億元，營業利益為10.79億元，稅後純益為8.8億元。自留綜合率88.92%，自留費用率36.42%，自留滿期損失率52.5%，每股盈餘2.92元。截至114年底之資產總額為新台幣202.17億元。第一保114 年度董事及員工(含經理人)酬勞金，分別為657.9萬元及1,096.6萬元。

115年第一季第一保資金運用總額為178億元，國內金融機構台、外幣存款64億元(36%）、固定收益債券55億元(31%)、股票28億元(16%)、受益憑證類基金17億元(9%)、不動產14億元(8%)。

以國內市場為投資區域,定存為最大占比配置，固定收益債券配置增加，債券類配置國內銀行發行較高票面利率金融債券及壽險公司發行之公司債為主，股票長投部位估比高，以獲配股利為主，投資配置方向以穩定及固定收息類的金融商品為主要考量。

在新產品研發上，114年針對團體傷害保險、公共意外責任保險、汽車保險、個人責任保險、商業火險保險及工程保險等不同類型之保險商品，向主管機關以新送審保險商品或部分變更商品內容之方式，共計送審130件保險商品。

中華信用評等公司於114年11月發布第一保之信用評等與財務實力評等，認為本公司擁有強健的資本與獲利能力、允當的投資風險結構，以及極佳的流動性結構，發布本公司之信用評等為「twAA」，評等展望為「穩定」。