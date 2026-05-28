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程泰攻協作機器人商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

工具機大廠亞崴機電（1530）昨（27）日召開股東常會，程泰集團會長楊德華宣布，集團將攜手新代科技投入協作機器人領域，初期目標每年合作生產500至1,000台協作機器人智慧生產線，滿足集團與客戶需求。

新代科技也證實，雙方將推出「彈性智慧，滿足多變場景」解決方案，聚焦CNC取放自動化應用。該方案採用新代集團三軸協作機器人搭配線軌（3+1模式），在保有核心性能下實現輕量化與小型化設計，可靈活對應少量多樣、快速換線的生產需求。

目前，程泰集團與新代科技合作已完成第一條結合CNC車床、加工中心機與協作機器人的智慧製造示範生產線產品，預計8月19日在「台北國際自動化工業大展」中首度亮相。

楊德華指出，集團旗下程泰（1583）、亞崴與新代深化策略合作，將結合工具機、控制器、自動化與機器人技術優勢，共同布局下一世代智慧製造市場，搶攻全球機器人自動化商機。

亞崴去年稅後淨損2.33億元，每股稅後虧損2.45元；股東常會通過，每股配發1元股利，其中0.1元現金股利、0.9元股票股利。股東常會並完成董事全面改選，楊丞鈞獲選續任董事長。

針對工具機產業景氣，楊德華表示，整體產業景氣「確認已經起來了」，以亞崴為例，目前在手訂單14億元，較第1季成長30%，程泰在手訂單8億元，亦較第1季成長15%。包括美國、中國大陸、越南、印度市場都有明顯回升，歐洲持平。

程泰 工具機 機器人

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