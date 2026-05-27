遠東新股價波動 法人減碼

遠東新（1402）近期股價波動劇烈，受到MSCI季度調整影響，調整將於29日收盤生效。遠東新昨（27）日表示，部份國內外共同基金追蹤MSCI成份股，造成投信及外資有較大幅度的賣出動作。受到利空消息影響，遠東新昨日股價大跌2.6元，以23.45元跌停價作收。

遠東新強調，第2季面對中東局勢漸趨明朗，國際原油及原物料價格回跌，近期買氣逐步恢復，遠東新對第2季營運充滿信心。

MSCI日前公布最新半年度調整，全球標準指數的台股成分股將遠東新、亞泥等七檔個股刪除，最新調整將在5月29日盤後生效。

遠東新表示，公司今年第1季度合併營收613億元，較去年同期小幅減少4%，主要受到中東戰爭、國際原物料價格暴漲、供應鏈混亂及市場買氣保守等不利因素衝擊。唯第1季獲利30.9億元，較去年同期大幅成長33%，每股純益（EPS）0.61元。

遠東新表示，今年度在台灣、越南、馬來西亞、日本及中國大陸都有重大資本支出。公司為滿足客戶需求，去年越南聚酯回收新廠投產；今年下半年位於馬來西亞麻六甲地區的聚酯回收廠也將落成啟用，將可大幅增加東南亞地區的市場占有率。