遠百設副董 徐雪芳出任

遠百（2903）昨（27）日召開股東會，由總經理徐雪芳主持。她表示，遠東集團布局多元且完整，遠東Garden City預計今年下半年全區營運，至於台北市西門町寶慶店重建案也預計三年後完成，風光開幕。

另，遠百此次首度設立副董事長職位，董事會昨日也一致推舉徐雪芳出任副董事長，外界解讀，此舉有為未來接班布局鋪路的意味。

本次股東會由總經理徐雪芳替兄長徐旭東主持，問及徐旭東近況，徐雪芳說他「身體還不錯，會議都還是有出席」。

徐雪芳說，面對全球經濟不確定性與零售市場競爭加劇，遠百持續以「體驗升級」與「永續經營」為核心，深化企業競爭優勢。過去15年，個體業績年均成長6.1%、營業利益年均成長6.6%，展現穩定成長動能。

遠百營運長林彰豊表示，儘管台北百貨市場競爭激烈，但在全體員工努力下，截至上月業績仍維持成長，今年將持續透過各式活動帶動來客與業績表現。尤其適逢遠百即將邁一甲子，公司將陸續推出相關慶祝活動，盼進一步挹注營運動能。

針對寶慶店改建進度，遠百表示，目前仍依照規劃施工中，預計約三年後完工，將打造全新的西門町指標性商場。未來將強化年輕化與流行元素，除導入更多潮流品牌外，也已引進華納威秀影城，瞄準年輕族群與娛樂消費市場。改裝後，賣場面積預計較目前增加約四、五成，預期三年後重新開幕後，將對整體營運帶來顯著貢獻。

此外，遠東Garden City也將於今年下半年全區開幕，總營運面積達3.6萬坪，為台北市中心最大型購物商場之一，將以全客層、全方位的生活場域布局，帶動整體營運成長。

此外，股東也關注遠百全台自有資產未來是否進一步活化開發。對此，遠百表示，公司是國內擁有自有資產最多的百貨公司之一，目前還是持續透過既有店點升級與審慎評估各項開發可能性。

展望未來，遠百提出六大成長動能，包括：持續展店、體驗升級、數位轉型、管理創新、發展網購與ESG深化，全面提升競爭優勢與獲利能力。