中傑法說會／第2季訂單趨近滿載穩步布局四大基地 2034年實現產能倍增

製鞋大廠中傑-KY（6965）27日召開法說會，董事長劉安哲表示，目前第2季訂單趨近滿載，集團穩步布局中國大陸、越南、印度及印尼四大基地，目標2034年達成年出貨量超過8,000萬雙，實現規模倍增與穩健獲利成長。

劉安哲指出，雖然今年整體營運展望較為保守，但公司維持既定的資本支出計畫，擴大經營規模與多國產能配置的長線布局，以期在未來產業翻轉時迅速掌握市場先機，奠定中長期的發展優勢，因此仍樂觀看待中長期展望。

展望今年，目前第2季訂單趨近滿載，但受總體環境與消費景氣影響，客戶下單態度偏向保守，下半年訂單能見度尚未明朗。現階段策略將以維持產能利用率為首要目標，積極爭取新客戶與新訂單，力拚2026年維持與去年相當的營收水準。

劉安哲表示，「產業面臨逆風時，往往也是供應鏈重新洗牌與市占率重新排序的契機，這在過往幾次的產業循環中屢見不鮮。當產業翻轉時，營收甚至有機會出現五成以上的跳升」。

面對目前客戶下單謹慎，但劉安哲認為，持續推動四大生產基地的多元布局至關重要。他期待在未來需求回溫時，能第一時間掌握市場先機，加速拉近與領先同業的規模差距，達成產業地位升級。

中傑今年資本支出約落在2,000萬至2,800萬美元間。推進重點為印尼廠，其中，東爪哇廠已於去年10月底開工，預計今年底或明年初開出產能。越南北件廠去年第3季投產，年產能約11.2萬雙針織鞋面，去年12月起已有成型鞋小量出貨，緩步提升。

印度廠去年年產量約60萬雙，可望逐步提升，在迎接新客戶下，今年年產量預估190萬雙，滿載產能為210萬雙。展望長期願景，集團目標2034年達成年出貨量超過8,000萬雙，實現規模倍增與穩健獲利成長。

中傑第1季合併營收47.85億元、年減21.6%。由於原物料價格波動，消費景氣不明朗等因素，客戶下單趨於保守，加上人民幣走強產生匯損影響，稅後淨損1.01億元，每股稅後虧損0.64元。法人估，隨著訂單回溫，全年有望重返成長軌道。