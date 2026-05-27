臺企銀法說會／首季獲利成長逾17％ 利息收入、海外業務表現亮眼

臺企銀（2834）27日舉行2026年第1季線上法人說明會，由副總經理曾國樑主持，公布2026年第1季財務數字及營運狀況。臺灣企銀第1季合併稅後淨利34.38億元，較去年同期成長17.12%；每股稅後盈餘（EPS）0.35元，較去年同期成長9.38%，獲利表現穩健。

曾國樑副總經理說明，第1季獲利成長動能主要來自利息淨收益，隨存款結構優化、資金成本下降，總存放利差由去年同期的1.13%提升至1.26%，NIM提升5個bp至0.88%，帶動利息淨收益年增13.68%。

第1季財富管理手續費淨收益為13.16億元，較去年同期成長3.79%，除保險業務延續推展動能外，亦持續多元化財富管理收益結構，帶動基金相關手續費淨收益較去年同期成長48.33%。展望後續，臺灣企銀積極籌備高資產業務申請及亞灣金融專區進駐規劃，並強化專業服務能量，以擴大財富管理服務版圖。

海外業務方面，第1季OBU（含D代O及OBU自行承作）及海外分行累積稅前盈餘年增30.81%，因持續拓展優質聯貸市場及外幣放款業務，掌握企業海外布局及供應鏈移轉商機，帶動海外收益穩健成長。

臺灣企銀落實永續發展，今年首度納入道瓊領先新興市場指數（DJBIC）成分股，並連續三年入選標普全球永續年鑑會員，更首次榮獲全球銀行業Top 10%殊榮，永續實力獲國際肯定。臺灣企銀並發揮中小企業專業銀行角色，積極推動綠色放款，協助企業客戶落實低碳轉型與綠能發展，截至2026年3月底「六大核心戰略產業貸款」授信餘額達5,191.79億元，其中綠電及再生能源授信金額達1,918.39億元。

展望下半年，副總經理曾國樑表示，臺灣企銀依循「跨域並進，再創高峰」經營策略，在穩健風險控管原則下深化各項業務發展、提升獲利能力，並結合永續金融與淨零轉型趨勢，發揮金融影響力，提升整體經營績效。