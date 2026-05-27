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兆豐金法說會／兆豐銀副總陳昭蓉：消金與房貸平均餘額目標雙位數成長

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

兆豐銀行副總經理陳昭蓉27日於兆豐金控（2886）第1季法說會中表示，兆豐銀今年持續推動個人理財型貸款與小額信貸商品，聚焦優質客群及差異化行銷策略，其中小額信貸業務已成為今年消費金融放款最具潛力的成長動能。

陳昭蓉指出，兆豐銀行今年第1季小額信貸餘額已達130億元，年成長率達22%，呈現雙位數成長表現。房貸業務方面，目前整體房市交易大致平穩，截至今年第1季，兆豐銀房貸餘額約4,265億元，年成長率約1%，其中新青安貸款占比約20%。

陳昭蓉說明，今年起不動產貸款集中度已回歸各銀行自主管控，此外，新青安貸款不計入《銀行法》第72條之2限額，有助銀行房貸續作量能逐步提升。兆豐銀房貸業務仍以首購自住客群，以及無自用住宅購屋貸款為主要承作對象，並持續配合主管機關政策，審慎推動房貸業務。

展望2026年，陳昭蓉認為，在中央銀行持續實施選擇性信用管制，以及房市仍以首購、換屋等剛性需求為主的環境下，兆豐銀將在兼顧風險與收益前提下，持續推動消費金融放款成長。2026年目標是消費金融放款及房貸平均餘額成長率達雙位數成長，其中小額信貸平均餘額則設定30%至40%的年成長目標。

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