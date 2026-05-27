兆豐金法說會／AI帶動台灣經濟成K型化成長 總經環境不確定性仍高

兆豐金控（2886）總經理張傳章於2026年第1季法說會中表示，2026年台灣經濟將持續受AI產業投資帶動，但整體景氣呈現「K型化成長」，在高科技產業強勁擴張下，傳統產業仍面臨外需復甦不均、產能過剩與房市疲弱等壓力，整體總體經濟環境不確定性仍高。

張傳章指出，今年台灣經濟成長主要來自高科技產業受惠美國AI資本支出擴張，進一步帶動台灣AI伺服器與先進半導體出口及投資。不過，除高科技產業之外，多數產業仍受到外需復甦有限、產能過剩與房市疲軟影響，加上中東戰事推升原物料與運輸成本，使整體經濟呈現K型化發展。各機構預期台灣今年經濟成長率約落在4.05%至7.71%之間。

在通膨方面，張傳章表示，地緣政治因素仍帶來壓力，但短期通膨仍屬可控。依據美元計價進口物價年增率約4.31％，但在新台幣升值之下，以新台幣計價的進口物價增幅僅約0.33％。中央銀行預估今年通膨率將低於2％，因此短期降息機率並不高，預期利率將維持不變。不過，若通膨再度突破2％，貨幣政策可能轉向緊縮。

針對美國經濟與利率政策，張傳章指出，美國因關稅轉嫁效應及美伊衝突推升通膨與能源價格，停滯性通膨壓力有升溫跡象。在通膨仍高且就業市場具韌性情況下，聯準會仍維持審慎立場，預估2026年利率多仍將落在3.5％至3.75％之間。由於美國4月PPI年增率升至6％，市場對快速寬鬆的預期已明顯收斂，今年升息預期甚至已接近50％。此外，美國經濟分析局將於美東時間5月28日公布4月PCE數據，屆時聯準會後續利率政策方向將更為明朗。

匯率方面，張傳章表示，美元兌新台幣走勢受到多空因素交錯影響，包括壽險業降低避險後的美元需求支撐，以及中東戰事推升油價等因素，均可能影響新台幣表現。此外，聯準會新任主席華許對利率政策的立場，也將牽動美元後續走勢，預估今年美元兌新台幣匯率將落在30.5元至32.5元區間，高檔震盪將成為常態。

張傳章指出，2026年總體經濟下行風險仍包括AI投資過熱、關稅政策變動、新台幣快速升值及能源危機等因素。雖然利率、通膨與匯率可能維持高檔震盪，但在政府穩定物價、央行維持中性貨幣政策，以及高科技產業成長動能支撐下，國內經濟仍具一定穩定性。