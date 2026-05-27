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台灣人壽表揚績優保險顧問 五大天王天后各領風騷

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽表揚大會匯聚跨世代菁英，五大天王天后表現亮眼、成績稱冠。（圖／台灣人壽提供）
台灣人壽表揚大會匯聚跨世代菁英，五大天王天后表現亮眼、成績稱冠。（圖／台灣人壽提供）

卓越保險顧問榮耀時刻！中信金控（2891）子公司台灣人壽2026年績優業務員表揚大會登場，逾三百位保險顧問盛裝參與。台灣人壽許舒博董事長表示，有夢想、不放棄就能成功，期許業務團隊發揮Team Taiwanlife精神，邁向萬人部隊，成為中國信託大引擎守護更多客戶。

今年表揚大會主題「Be Light鑄造輝煌」，吉祥物台灣阿龍化身超級業務員熱力應援，不僅為保險顧問喝采，期許再創輝煌成績，更寓意在客戶每個關鍵時刻，成為守護他們的一道光。台灣人壽總經理莊中慶表示，每一張保單都代表我們對客戶的承諾，提供他們家庭希望和保障，他進一步分享自己的「Dream Big」，勉勵保險團隊共同努力，在台灣人壽成立100周年關鍵時刻，達成「臺灣第一、亞洲領先」的目標。現場還有「神秘嘉賓」，兩米高的達摩福神驚喜亮相，台灣人壽通路營運總處廖俊禎總處長親手點睛，搏得好兆頭並祈願業績長紅。

表揚大會跨世代菁英雲集，五大天王天后各領風騷，臺南直轄一通訊處業務資深經理楊秀梅、臺中中興通訊處協理何天來，兩位得獎常勝軍今年同時三連霸「業績王」及「最佳通訊處」。

楊秀梅25年來用保單守護近3000戶家庭，她認為保險工作的價值不在於成交數字，而是關鍵時刻守護每一位客戶及家庭，她更投入人才培育與經驗傳承，並將授課所得回饋公益，期盼為社會帶來正向影響。

帶領中興通訊處的何天來處協理，以We are family共好精神打造頂尖團隊，37年來吸引年輕菁英在中興成「家」立業，實現五子登科夢想。

今年的「新人王」即來自中興通訊處業務主任陳雅青，從護理工作轉戰保險業，自認內向、不會說話，憑著「客戶最需要時都在的初心」和「真誠用心」，讓她在第一年就寫下亮眼成績。

首度榮登「增員王」云暘通訊處業務經理蕭人豪，分享增員心法是「點亮他人、成就自己」，陪著保險理賠服務的客戶，在半年內考取四張證照，成功轉職成為自家人，累積百萬業績，蕭人豪認為每個人都是一顆火種，聚在一起才能成為火把和燈塔，照亮別人。

泰佳通訊處業務經理陳雅瑜以過來人勉勵夥伴，要不斷從挫折中尋求突破、於歷練中持續成長，26年來她始終將保單視為對客戶的承諾，每一次的服務當作信任延續，以「質量並重」的服務信念勇奪「保費王」冠軍。

台灣人壽每年舉辦表揚大會，肯定績優保險顧問傑出表現，2026年持續擴大增員、打造萬人保險顧問團隊，成為客戶最放心、值得信「Light」的保險公司。

台灣人壽 保單 許舒博

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