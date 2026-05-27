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欣陸股東會／董座殷琪主持 通過每股配發現金股利1.05元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

欣陸投資控股（3703）27日舉辦股東常會，由董事長殷琪主持，會中就2025年營運成果及2026年營業計劃提出說明。根據該公司年報資料，欣陸投控2025年合併營收為343.78億元、年增12%，營業淨利為16.53億元，稅後純益為14.81億元、年成長26.1%，每股盈餘為1.80元。董事會通過每股配發現金股利1.05元。

欣陸投控董事長殷琪在會中表示，「欣陸投控三大事業體營運維持穩健成長。截至2025年底，大陸工程的工程存量達1,147億元，大陸建設營收存量為258億元，欣達環工在手合約餘額則為874億元」。

殷琪指出，「營建工程事業將持續推動各項工程與新案發展，並投入科技技術應用，以提升施工品質與效率；不動產開發事業將以都市更新與危老重建作為新案開發主軸，並因應市場需求及人口結構變化，調整產品規劃；環境工程及水資源處理事業則將持續拓展再生水、污水處理、廢棄物處理及再生能源等業務。隨著既有專案自2026年起陸續投入營運，預期將為集團帶來穩定的營收與獲利」。

根據欣陸投控2026年第1季財報新聞稿，欣陸投控第1季合併營收為63.61億元、年減14.1%，首季營業淨利為3.24億元、年增58.7%，稅後純益更達2.71億元、年增5.8倍，單季每股純益為0.33元；其中環境工程及水資源處理事業，在取得新專案下，推升首季在手合約餘額達894億元、創歷史新高。

殷琪 股利 營收

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