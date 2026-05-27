快訊

再拋少子化解方…傅崐萁：生一胎住社宅30年免費 兩胎終身

美貌驚艷全網！孫淑媚出道31年顏值進化史 14歲嫩照到45歲逆齡照曝光

與魏哲家餐敘傳插曲！黃仁勳發炒麵展親和力 下一秒千萬座車違停慘吃紅單

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐金法說會／談併購 總經理張傳章：關鍵是這三件事

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

兆豐金（2886）27日舉行2026年第1季法說會，法人關切兆豐金控對於金控整併的看法，對此，兆豐金控總經理張傳章表示，兆豐金始終保持審慎而開放的態度，對於任何潛在併購案，主要關注資產品質、整合順利程度，以及長期對於獲利的貢獻潛能，不為追求規模和排名而出手併購。

張傳章指出，對於市場關注的併購整併的議題，本集團始終保持審慎而開放的態度，任何潛在併購案件，兆豐金控會優先問以下三個問題，第一是資產品質是否過關，第二是整合是否做得到，第三是長期是否真的能夠貢獻獲利，不會為了追求規模或排名而出手併購。

張傳章說，考量整併同時會高度重視整合過程的穩定性，包括員工的安置、客戶關係的延續，以及經營文化是否相容，避免併購後反而侵蝕既有的價值，符合這個原則的前瞻標的，若具備併購上的策略意義，且能夠帶來實質的綜效，會在風險可控的前提之下，果斷評估精準的出手，持續強化整體的競爭力。

面對民營金控經濟擴張的市場環境，兆豐金控將會採取內外並進的成長因應策略，對外會持續深耕美國、日本以及新南向等關鍵市場，緊扣台商供應鏈重組與跨境金融的需求，帶動其獲利性的內生性資產的成長，對內則會加速數位金融與跨境服務能力的提升，擴大服務環境與實質提升資產負債表的應用效率與規模彈性。

兆豐金 總經理

延伸閱讀

國巨陳泰銘：3大核心策略瞄準AI變革的機會

永豐金：明年第1季整併京城銀

合庫金法說會／前4月稅後純益、EPS及ROE皆創高 期許全年再創佳績

公司治理評鑑 兆豐金永續滿分

相關新聞

臺企銀法說會／首季獲利成長逾17％ 利息收入、海外業務表現亮眼

臺企銀（2834）27日舉行2026年第1季線上法人說明會，由副總經理曾國樑主持，公布2026年第1季財務數字及營運狀況。臺灣企銀第1季合併稅後淨利34.38億元，較去年同期成長17.12%；每股稅後盈餘（EPS）0.35元，較去年同期成長9.38%，獲利表現穩健。

高鐵董事會通過人事案 史哲續任董事長

台灣高鐵（2633）公司27日上午召開2026年股東常會，除通過2025年度營業報告書及財務報表、2025年度盈餘分派承認二案等，並完成第十一屆董事選舉；隨後召開第十一屆第一次董事會，推選財團法人中華航空事業發展基金會之代表人史哲續任董事長。

豐興股東會／通過現金股利3.3元 新鋼筋加工廠將完工上線、競爭力大增

豐興（2015）27日股東會，通過配發現金股利3.3元；董事長林大鈞表示，強化附加價值較高的棒線與型鋼產銷，以提升整體營運效益，預期今年表現將優於去年，另全新的鋼筋加工產線第3季啟動，競爭力大幅提升。

上銀股東會／通過每股2元現金股利 董座：今年會是不錯的一年！

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）去年每股稅後純益4.31元，27日股東常會通過每股配發2元現金股利。董事長卓文恒表示，包括滾珠螺桿、線性滑軌等產品交期全面拉長，預期「今年會是不錯的一年」。

高鐵股東常會舉辦第11屆董事選舉 史哲續任董事長

台灣高鐵今召開115年股東常會，同時進行第11屆董事長選舉，現任高鐵董事長史哲得票權數排名第一，續任董事長。行政院已於上周核定相關人事案，現任董事長史哲將續任，總經理由陳惠裕續任，經營團隊維持不變。相關人事案預計於董事會正式通過後對外公布。

華航股東會／客貨並進 衝刺營運表現

中華航空（2610）27日股東常會，董事長高星潢表示，面對全球航空市場競爭、地緣政治風險、能源價格波動及供應鏈挑戰，華航掌握「穩健布局、精準布點」策略，靈活整合客貨運資源，拓展全球航網並迎接新世代機隊，持續衝刺營運表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。