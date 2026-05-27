兆豐金法說會／談併購 總經理張傳章：關鍵是這三件事

兆豐金（2886）27日舉行2026年第1季法說會，法人關切兆豐金控對於金控整併的看法，對此，兆豐金控總經理張傳章表示，兆豐金始終保持審慎而開放的態度，對於任何潛在併購案，主要關注資產品質、整合順利程度，以及長期對於獲利的貢獻潛能，不為追求規模和排名而出手併購。

張傳章指出，對於市場關注的併購整併的議題，本集團始終保持審慎而開放的態度，任何潛在併購案件，兆豐金控會優先問以下三個問題，第一是資產品質是否過關，第二是整合是否做得到，第三是長期是否真的能夠貢獻獲利，不會為了追求規模或排名而出手併購。

張傳章說，考量整併同時會高度重視整合過程的穩定性，包括員工的安置、客戶關係的延續，以及經營文化是否相容，避免併購後反而侵蝕既有的價值，符合這個原則的前瞻標的，若具備併購上的策略意義，且能夠帶來實質的綜效，會在風險可控的前提之下，果斷評估精準的出手，持續強化整體的競爭力。

面對民營金控經濟擴張的市場環境，兆豐金控將會採取內外並進的成長因應策略，對外會持續深耕美國、日本以及新南向等關鍵市場，緊扣台商供應鏈重組與跨境金融的需求，帶動其獲利性的內生性資產的成長，對內則會加速數位金融與跨境服務能力的提升，擴大服務環境與實質提升資產負債表的應用效率與規模彈性。