高鐵董事會通過人事案 史哲續任董事長

台灣高鐵（2633）公司27日上午召開2026年股東常會，除通過2025年度營業報告書及財務報表、2025年度盈餘分派承認二案等，並完成第十一屆董事選舉；隨後召開第十一屆第一次董事會，推選財團法人中華航空事業發展基金會之代表人史哲續任董事長。

史哲在致詞時，特別針對5月25日發生的號誌訊號異常事件，造成旅客不便致上最誠摯歉意。他強調，高鐵通車營運即將屆滿20周年，不同於通車之初的全新設備，目前正進行許多軟、硬體設備汰換工作，但因必須同時兼顧日常營運，必須進行「穿衣改衣」，只能利用在每天夜間、收班後僅有 4.5小時的維修時間，完成例行維修及各項更新作業。25日清晨當發現異常無法在通車前排除後，高鐵公司已立即啟動營運調度，確保營運不致全面中斷，同時積極搶修，可惜即使進行系統重置仍未能於第一時間排除障礙。

史哲也說明：「安全永遠是高鐵首要原則」，高鐵系統具有高度安全的機制，一旦偵測到異常，就必須採取降速或調整營運模式，確保營運與旅客安全無虞。除代表高鐵公司再度致上致歉外，也特別感謝搶修與營運調度過程中，旅客對於高鐵的體諒與配合，並展現高度公民素養。

台灣高鐵公司表示，考量經濟成長率、人口成長率及數位服務與購票便利、推廣會員服務及旅遊產品等服務之提升，115年度預計旅運量約為8,387.7萬人次。展望未來，台灣高鐵將以穩定運輸為基礎，推動服務升級，將策略轉化為具體行動，同時，因應外部環境快速變化，持續精進營運模式，致力於打造兼具包容性、韌性與永續性的運輸服務體系。

此外，為使股利政策依穩定、平衡之原則分派，以兼顧公司長期財務規劃，截至2025年底，可供分配盈餘達新臺幣96億3,605萬餘元，每股分配現金股利1.15元。

台灣高鐵2025年營運表現持續成長，因應旅運需求增加，自2025年7月1日起增開25班次列車，每周總班次由1,103班提升至1,128班，座位利用率達71.59%。全年旅運量達8,207萬人次，年增4.88%，輸運量達13,748百萬延人公里，年增2.97%；全年平均每日運量約22.5萬人次，較2024年的21.4萬人次增加約1.1萬人次。

營運安全方面，2025年全年無可歸責於台灣高鐵公司所造成之旅客傷亡事故，全年平均準點率（誤點5分鐘內）為99.31%，較2024年略減0.19個百分點，主要受天然災害影響；扣除天災因素後，全年平均發車率維持100%。

在行銷與旅客服務方面，台灣高鐵持續推動TGo會員精準行銷專案，強化顧客忠誠度與會員數據應用，並依據市場供需推出早鳥、大學生及信用卡卡友等多元優惠方案，以鞏固價格敏感客群。同時結合高鐵假期、低碳旅遊及離峰時段等主題產品，帶動在地觀光並提升離峰運量。

財務表現方面，2025年營收達546.5億元，年增2.75%，稅前淨利為81.2億元，較2024年的80.4億元增加約0.8億元。台灣高鐵表示，旅運量再創新高，反映西部走廊城際運輸需求持續穩健成長，並帶動整體營收與經營績效同步提升。