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豐興股東會／通過現金股利3.3元 新鋼筋加工廠將完工上線、競爭力大增

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
豐興董事長林大鈞。記者林政鋒／攝影
豐興董事長林大鈞。記者林政鋒／攝影

豐興（2015）27日股東會，通過配發現金股利3.3元；董事長林大鈞表示，強化附加價值較高的棒線與型鋼產銷，以提升整體營運效益，預期今年表現將優於去年，另全新的鋼筋加工產線第3季啟動，競爭力大幅提升。

林大鈞指出，根據今年第1季建照申請結構，純住宅減少約2成，影響鋼筋需求，不過半導體與資通訊產業因持續設廠，擴及相關基礎建設需求，仍提供部分鋼筋用量支撐。

展望下半年，林大鈞表示，整體表現有望略優於去年同期，鋼筋不追求銷售量，優先滿足既有客戶為主，將相關資源配置至附加價值較高產品，包括棒線和型鋼，以提升整體獲利表現。尤其棒線在去年基期較低的因素下，預期今年第3季業績，有望較去年同期成長雙位數。

為精準對接市場，豐興旗下直棒檢驗工場已正式全面接單，能針對產品進行高階表面及內部缺陷檢測，加速切入汽機車零件與車用高階特殊鋼供應鏈。

此外，最受市場矚目的新鋼筋加工廠預計第3季正式啟用，屆時豐興實現從製造生產、裁剪到成型加工的一貫化作業流程，打破傳統模式，能做到從上游製造直接交貨至建築下游的一條龍服務，大幅縮短交貨時間並提升產品一致性，進一步鞏固豐興在建築鋼材領域的市占率與核心競爭力。

另一方面，市場關注大陸鋼鐵減產動向。豐興指出，中國大陸去年與前年都有減產，不過通常都在下半年發生；今年前4個月粗鋼產量減少約4%，為近年少見上半年即減產，加上今年前3個月出口量也下滑10%，種種因素加總，有助於改善國際鋼筋價差，對豐興營運具正面影響。

碳費方面，林大鈞說，豐興採自主減量方式因應碳費制度，碳排量已由過去約70萬公噸降至60萬公噸，碳費則依前一年度排放量計算，去年相關支出約1,200萬元。

豐興 股利

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