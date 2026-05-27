上銀股東會／通過每股2元現金股利 董座：今年會是不錯的一年！

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）去年每股稅後純益4.31元，27日股東常會通過每股配發2元現金股利。董事長卓文恒表示，包括滾珠螺桿、線性滑軌等產品交期全面拉長，預期「今年會是不錯的一年」。

卓文恒指出，去年機械、工具機業不好，但上銀2025年整體營收與2024年接近，獲利受去年5月匯率急升影響，不然獲利會與2024年相當。另外，上銀在機器人、半導體及多軸工具機都有斬獲，2024年機器人營收占比7%，去年機器人營收占比10%，今年第1季營收占比已達12%。

卓文恒表示，上銀從去年12月起，就感受各方面都已經起來，研判今年會是不錯的一年。

卓文恒指出，目前產品平均交期約3至4個月，珠螺桿交期從之前的4.5至5個月，現在延長至5個月，線性滑軌也拉長至3.5至4個月，其中滾珠螺桿已開始接第4季出貨的訂單，較5月初法說會時的能見度都拉長了半個月。

訂單交期延長，主要受惠自動化、半導體及AI相關設備及基礎建設的強勁需求。預計第2季營收比上季及去年同期好，下半年又會優於上半年。

展望全球主要市場景氣，卓文恒表示，以地區來看，美國、台灣及亞洲市場都不錯，日本、中國大陸及東南亞也都不錯，歐洲則持平，不過預期下半年有機會轉佳。

上銀目前在歐洲子公司包括德國、義大利及瑞士，卓文恒說，看好波蘭的重建商機，已積極透過已在當地設立辦事處布局。

此外，因應市場需求增溫與訂單暢旺，上銀今年也將加大力度徵才，3月至4月已陸續招募60至70人，全年初估至少要招募200人，主要為第一線操作人員，也有部分工程師需求。

上銀今年6月將規劃調薪，卓文恒指出，調薪的幅度絕對不低於過去兩、三年的幅度。據了解，上銀近兩、三年調薪幅度平均約在3%以上。

面對全球景氣循環調整與產業結構調整，卓文恒表示，上銀持續聚焦高階應用市場，深化關鍵零組件技術與機電整合能力，提升整體解決方案價值。

目前，上銀的產品廣泛應用在智慧製造、自動化、半導體、醫療、航太、綠色能源及AI機器人等產業，協助客戶提升產品精度、生產效率與系統整合能力，推動產線升級與製程優化，持續在精密傳動與運動控制領域市場保有競爭優勢。