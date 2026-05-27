高鐵股東常會舉辦第11屆董事選舉 史哲續任董事長

台灣高鐵今召開115年股東常會，同時進行第11屆董事長選舉，現任高鐵董事長史哲得票權數排名第一，續任董事長。行政院已於上周核定相關人事案，現任董事長史哲將續任，總經理由陳惠裕續任，經營團隊維持不變。相關人事案預計於董事會正式通過後對外公布。

史哲於115年股東常會致詞表示，今天除召開115年股東常會，同時也進行第11屆董事選舉，將選出15席董事（包含5席獨立董事），董事選舉採候選人提名制度，本公司已按照公司法第192-1規定辦理股東常會董事選人提名受理提名公告，受理提名期間，除115年2月25日第10屆第38次董事會提出的董事及獨立董事候選人名單，無其他股東提出董事名單候選人，本股東會採電子投票方式投票。

經投票後，現任董事長史哲以得票權數8202874496，排名第一，續任董事長。

另5名獨立董事名單，就得票權數依序為蔡維（現任高鐵及星宇獨立董事）、石百達（現任台大數位財金及產業發展研究中心主任）、賴勇成（現任台大土木工程學系交通組教授、台大軌道科技研究中心教授）、黃奕睿（現任華航獨立董事）、林玉芬（現任法譽聯合律師事務所主持律師兼所長、國家檔案管理委員會委員）。

高鐵公司於股東常會中表示，115年2月25日第10屆第36次董事會決議，本次改選董事15人包含獨立董事5人，改選完成後，新任董事及獨立董事將於本次股東常會常任，任期3年，任期期間自2026年5月27日至2029年5月26日。

高鐵公司今下午發布新聞稿說明，今（27日）上午召開115年股東常會，除通過114年度營業報告書及財務報表、114年度盈餘分派承認二案等，並完成第11屆董事選舉；隨後召開第11屆第1次董事會，推選財團法人中華航空事業發展基金會之代表人史哲先生續任董事長。