榮成股東會／完成董事改選！國泰世華董事長郭明鑑入列、評估控股轉型

榮成（1909）27日召開股東常會，會中除承認去年財報與營運成果外，並完成董事全面改選。新任董事共選出六名法人董事與三名獨立董事，其中值得注意的是，國泰世華董事長郭明鑑再度入列，其過去曾於2014年至2017年間擔任榮成董事。榮成指出，隨著全球市場快速變動，產業競爭已從單一製造能力轉向資源整合與資本運作效率競爭，公司評估在政策與產業環境變化下，轉型為控股公司的可行性。

新任董事共選出六名法人董事與三名獨立董事，錢江投資拿下兩席，代表人為鄭瑛彬、鄭又慈，榮聖投資拿下兩席，代表人為郭明鑑、蔣友松，另還有寶隆國際王卓鈞與玉瑪國際江俊德。三席獨立董事為溫順德、鄭佩琪與Alexander Y Chen。榮成表示，本次董事改選後，榮成新任董事會成員涵蓋金融、科技、會計及公司治理等多元專業背景，未來將協助公司深化治理架構、引進「企業應用 AI」技術提升生產效率、及推動跨國產業合作等重要策略方向。

榮成指出，考量市場環境快速變動，產業競爭已由單一製造能力，逐步轉向資源整合、跨領域協作及資本運作效率的競爭；尤其在低碳轉型、智慧製造及區域供應鏈重整趨勢下，企業更需具備靈活的組織架構與長期人才治理能力，以因應全球產業變局。

榮成表示，公司長期以來持續關注國際擴展佈局及各方資源整合綜效評估，鑑於近年「產業控股」逐漸受到政府與企業界的重視，政府部門也針對轉型控股過程中可能面臨的稅負議題，研擬推動稅法修改配套，鼓勵國內企業籌組產控公司，讓母公司統籌及整合後勤資源，也讓子公司保有技術優勢、團隊等。因此，公司亦將審慎評估投資控股轉型之可行性，提升國際競爭力及強化國際策略合作機會。

展望未來，榮成表示，集團以低碳造紙與綠色包裝事業為核心，以永續發展及提升股東價值為目標，推動以「應用 AI 技術」進階的智慧製造及國際化布局，迎接下一階段全球產業變革與市場競爭挑戰。