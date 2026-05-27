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台股成交量破兆新常態 元大金股價早盤再創新高價
全民財務開槓桿、台股成交量破兆成為新常態！今早台股再漲逾千點站上「4萬4」創新高價，金融股元大金（2885）股價也在早盤創新高價來到59.8元，漲逾3個百分點。
元大金今年再獲臺灣證券交易所第十二屆公司治理評鑑前5%，在1,009家上市公司及801家上櫃公司評比中，以卓越實力名列前茅。元大金控十度獲此殊榮，元大期貨更連續12年入榜，為全臺唯一蟬聯此殊榮的期貨公司，也是唯一的金融業者。
元大金今年前四月自結稅後純益達 219.13 億元，年增 145%，每股稅後純益（EPS）為 1.64 元。受惠於台股熱絡的行情，元大金及其五大子公司（包含元大證券、元大銀行、元大人壽、元大期貨、元大投信）累計獲利全數創下歷史新高。
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