台化股東會／拚高值化產品 首度參加COMPUTEX揭轉型藍圖

台化（1326）拚半導體、高值化材料，27日股東會祭出多項轉型規畫與最新進度，今年更將首次參加「COMPUTEX TAIPEI 2026」展會；台化表示，轉型重新將聚焦複合材料、電子級低碳氫氣／特用氣體，及精細化學品等領域，強化由傳統石化供應商轉型為高值化材料解決方案供應者的布局。

台化27日舉行股東會，董事長洪福源針對轉型規畫接受媒體訪問。他表示，複合材料積極推進中，也是今年塑膠部由虧轉盈最大因素，今年目標要達到10,000噸的目標，且已經連接上半導體應用，不過初步量尚不多，持續推進中。

化學品部分，台化是芳香烴生產者，副產品氫氣一年約會產生10.5萬噸，塑化應用5萬噸，已開始投資、希望未來能拿出一部分，開發5N純度，供半導體使用。

至於精細化學品，洪福源說，台化已跟上櫃公司機光科技合作，協助代工高單價產品，後續將持續推進相關業務布局。

針對半導體材料進度，洪福源表示，目前在研發階段，碳化矽、聚醯亞胺（PI）產品預計明年下半年有機會展現成果。其中，碳化矽進度受矚目，洪福源也表示，目前還在剛開始的階段，業界也都還在開發中，相關技術都還不是很成熟，不過相當看好該領域的發展潛力。

台化今年將首次參加COMPUTEX展會，並以「化學工業與半導體產業的連結」為主軸，展現公司由石化及塑膠材料本業，延伸至資通訊、半導體及AI產業鏈的轉型成果及走向，台化表示，將以塑膠複合材料、電子級氫氣、精細化學品、綠電服務與AI運算中心招商五大主題，展現台化連結與支持高科技產業鏈的轉型。

在塑膠複合材料方面，台化長期深耕 PC、PC/ABS 等高值化改性材料，並投入芳香族尼龍、PEEK（聚醚醚酮）等高溫工程塑料開發，可應用於無人機、人形機器人、AI 伺服器、AI 筆電、5G／6G 網通及半導體載具等領域，實現產業供應鏈在地化，提供全方位Total Solution一站式服務，台化已成為台灣無人機熱塑性材料的主要供應商；另外今年底將量產高潔淨度茂金屬 PP，可應用於 FOUP、FOSB 等半導體晶圓載具，為世界第三家PP晶圓載具材料的供應商。

在電子級低碳氫氣方面，台化推動 5N5 高純度電子級低碳氫氣專案，規劃利用既有副產低碳氫作為原料，預定於 2027 年第三季產出。該原料氣已取得第三方碳足跡認證，氫氣碳足跡為 0.52 kg CO₂e／kgH₂，約為主流製氫技術的二十分之一。電子級氫氣可應用於半導體晶圓製程中的還原反應、清洗與保護環境；台化亦規劃發展電子級特用氣體，支援半導體、面板與LED製程需求。

在精細化學品方面，台化推動聚醯亞胺（PI）單體、光阻（PR）材料及鈣鈦礦電池材料等電子特化品的研發，應用於半導體封裝、可撓性銅箔基板、低軌衛星、AI 伺服器及次世代太陽能電池等領域，並結合策略投資夥伴研發能力與台化量產管理優勢，提供客製化開發到量產導入的一站式服務。

在再生能源與智慧能源管理方面，台化積極發展小水力、太陽光電及綠電轉供服務，並由台化綠能公司提供再生能源憑證移轉與購售電服務；台化是台灣第一大的小水力發電民營企業，可提供再生能源一條龍服務、由工程到電力的一站式服務；同時投入微電網與EMS 能源管理系統建置，整合太陽光電、充電樁及儲能設備，提供企業智慧能源解決方案。

此外，面對AI運算中心用地與電力需求，台化積極推動廠房活化，運用既有土地、廠房、自建電廠、台電備援及綠電等條件，具備多元能源供應條件，提供AI運算中心建置之穩定電力和場域。