裕隆股東會／總座許國興：推進新車型導入與量產準備作業

裕隆汽車（2201）27日股東會，總經理許國興表示，在整車製造方面，持續深化與合作夥伴協作，穩固既有產品銷售基礎，並推進新車型導入與量產準備作業，強化整體製造服務能力，持續前行，為股東、員工與社會創造更大價值。

裕隆汽車今日股東會，通過每股配發現金股利0.56元。總經理許國興表示，在電動車產品上，將持續推進BRIA與CAVIRA等車型之量產與市場拓展，並積極推進出口量產準備，協助客戶拓展海外市場，持續擴大CDMS業務發展。在汽油車產品上，將持續優化NISSAN KICKS、SENTRA、X-TRAIL等主力車型，透過年度式樣更新及特仕車款推出，提升產品吸引力並強化市場競爭力。

能源事業方面，將持續擴大動力電池代工業務，並拓展儲能相關應用場域，逐步建立可複製之應用模式；同時延伸既有工程能力，朝高附加價值之技術服務與維運領域發展，強化整體事業競爭能力。

資產事業方面，將持續優化資產管理與營運模式，並推動資產活化，以提升資產使用效率及長期收益表現。

在海外事業方面，將持續深化既有市場經營，並依各區域發展條件穩步推進相關事業布局，提升整體營運動能。