冠德股東會／台股熱、房市黯淡 董座馬志綱：不全然是壞事

冠德（2520）27日召開股東常會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利1.6元，冠德董事長馬志綱表示，台股熱，但房市受到政策壓抑，整體仍在消化中，不過這並不是壞事，市場回歸剛性需求，長期發展趨於健康。

馬志綱指出，近期台股表現熱絡，相較之下房市顯得較為黯淡，銷售速度拉長，但台灣整體經濟基本面依舊穩健，未來無論是通膨因素或資產配置需求，自住剛需仍然存在，而股市獲利後回流房地產置產，也會對房市形成正面支撐。

他表示，目前科技與AI產業持續蓬勃發展，對商用不動產市場，尤其是商辦、廠辦需求帶來相當大的助力，未來房地產回歸「地段、品牌與產品力」。除了土地取得外，更重要的是把產品做好，因此冠德近年也積極轉型，朝向商用不動產與TOD（大眾運輸導向開發）布局。

馬志綱表示，冠德過去以住宅開發為主，但近年開始跨足商辦、商場與捷運聯開等領域，目前多以中小坪數產品為主，不過，台灣產業蓬勃後，未來各種需求都會有，集團將積極抓準企業需求。

以「秀朗橋案」為例，該案坪數規劃約40至100坪，定位為精品型、微型辦公產品，基地位於新店與中和交界，串聯兩大行政區，並規劃大型公共空間，將成為中和地區少見的新型態商辦案。

推案上，冠德總經理張勝安表示，今年預計推出四大案，包括總銷31億元「冠德K Tower Y09」、 總銷67億元台中崇德「裕毛屋案」 總銷16億「台中G5案」、總銷36億元台北萬華「直興段」，推案量合計共150億元。

此外，冠德近年積極布局商業不動產與零售百貨事業，包括增資環球購物中心，以及投入飯店經營等。馬志綱指出，現在好的土地愈來愈少，無論地主或開發商，都更加重視開發價值與永續經營，因此冠德開始嘗試過去沒有做過的事。

他舉例，松山機場旁大型商辦案未來將採全面自營模式，而非委外經營，原因在於「不動產價值不只是收租，而是如何透過經營創造人流與交流」。

至於飯店布局，馬志綱透露，目前台中已有兩、三家品牌正在洽談合作，希望最快第4季就能有好消息。

整體而言，馬志綱表示，房市去年已經到谷底，勢必會小幅回彈，但在人口、結構等變化下，不可能無限成長，無論景氣如何變化，冠德都會因應布局，推出最符合當下市場主流的產品規劃。