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華航股東會／整合客貨運資源 拓展全球航網衝刺向上攀升

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航總經理陳漢銘指出，秉持「華航品質，從心做起」的品牌核心理念，持續為旅客帶來耳目一新的飛行體驗。華航／提供
華航總經理陳漢銘指出，秉持「華航品質，從心做起」的品牌核心理念，持續為旅客帶來耳目一新的飛行體驗。華航／提供

華航（2610） 27日股東會，全球航空市場競爭、地緣政治風險、能源價格波動及供應鏈挑戰，華航掌握「穩健布局、精準布點」策略，靈活整合客貨運資源，拓展全球航網並迎接新世代機隊，持續衝刺營運向前衝。

華航於桃園國際機場凱悅酒店召開2026年股東常會，會中通過2025 年度營業報告書及財務報表，2025年合併營收 2,091.39 億元，稅後純益 147 億元，每股盈餘（EPS）2.42 元，營收、獲利及 EPS 均創歷史新高。並決議每股配發現金股利 0.82 元。

客運方面，受惠連續假期與全球旅運熱度，華航強化台灣樞紐轉運布局，透過串聯北美、東北亞、東南亞、紐澳與歐洲航網，擴大轉機效益；貨運方面，AI 伺服器、半導體及高科技產品供應鏈需求穩定，帶動市場動能，推升全年收入成長。

華航董事長高星潢表示，114 年為華航成立 66 週年，亦是營運成果豐碩的一年，彰顯公司的營運韌性。為提升航運效率與服務競爭力，華航積極推進機隊升級，A321neo 已交機 21 架，全機隊 30 架預計明年完成交付；787 嶄新機隊將陸續投入營運，彈性派飛中長程及區域航線；規劃引進 A350-1000、777-9 與 777-8F 等新型航機，作為拓展長程航網與厚植貨運布局的重要關鍵。

華航總經理陳漢銘指出，秉持「華航品質，從心做起」的品牌核心理念，持續為旅客帶來耳目一新的飛行體驗。787 機隊將導入全新座椅、高畫質影視系統與機上網路服務；A350-900 啟動改艙計畫，規劃最新客製化座椅產品與娛樂設備；豪華經濟艙產品全「心」升級，從機場報到、客艙備品、餐飲設計到服務流程同步優化；彩繪機、機上餐飲及用品跨界合作，進一步形塑華航差異化特色。

華航深化 AI 與數位科技應用，包括升級 AI 智慧客服、優化官網操作介面，並結合顧客關係管理系統推展精準行銷，致力於打造安全且直覺的購票服務環境。華航致力永續發展，攜手供應鏈與企業客戶，率先於國內推出「企業商務旅行 SAF 減碳計畫」，運用國際永續航空燃油（SAF）管理模式與價值鏈合作機制，朝 2050 淨零減碳目標邁進。憑藉卓越的 ESG 經營成效，華航今年第九度入選標普全球永續年鑑，並獲評全球航空產業永續評比最高分，成為全球唯一榮膺 Top 1% 肯定的航空公司，鞏固華航於全球永續治理領域中的領導地位

華航董事長高星潢表示，114 年為華航成立 66 週年，亦是營運成果豐碩的一年，彰顯公司的營運韌性。華航／提供
華航董事長高星潢表示，114 年為華航成立 66 週年，亦是營運成果豐碩的一年，彰顯公司的營運韌性。華航／提供

華航股東會掌握「穩健布局、精準布點」策略，靈活整合客貨運資源，拓展全球航網並迎接新世代機隊，持續衝刺營運穩健成長。華航／提供
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營收 EPS 華航

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