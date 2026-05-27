台化股東會／宣示「化工廚房」 低碳氫氣與碳化矽 複合材料三大布局

台化（1326）27日召開股東常會，總經理呂文進表示，台化目前針對新事業發展正進行三大策略布局，包括「化工廚房」、低碳氫氣與碳化矽、高毛利複合材料等三大領域，加速轉型高值化與低碳新事業。

呂文進表示，台化除了持續進行閒置的廠房、土地，進行最有利的活化運用。目前也計劃新事業項目，作為未來成長引擎。首先是「化工廚房」概念，透過與專業化學公司合作，建立小量多樣合成平台，如PI聚醯亞胺、鈣鈦礦的開發與生產，培養高階化學人才並加速新材料開發，未來逐步放大至工業化量產。

其次為低碳氫氣業務，利用既有製程優勢發展高純度氫氣，鎖定半導體等高端應用市場，持續精進碳化矽技術研發，朝異業領域布局探索。

第三則是高毛利複合材料業務，透過材料改質與應用導向開發，擴大醫材、車用、電子、AI伺服器、機能性等用途，提高產品附加價值。目前已展現初步成果，單一工廠每月可貢獻數千萬元獲利，顯示轉型具備實質效益。

呂文進表示，台化的永續經營方針共有四大項，一是持續優化製程、精實產能、產銷整合；二是持續提升產品差異化、高值化，積極拓展市場；三是務實追求產品轉型、能源轉型、管理轉型；四是加強新事業布局。

他說明，台化營收規模從高峰期的3,800多億元，降至去年2,870億元，減少了約千億元，這轉變並非衰退，而是淘汰低效與低毛利的業務。精實後的產能雖然使得收率與固定等單位成本增加，但透過合併生產、製程調整、AI技術等，各項產品成本都有改善。並進行與國內外同業合作商討，於互利互補的情形下，進行供應鏈整合，強化競爭力。

此外，面對產能過剩的競爭，不論市場如何變化，「差異化」是經營的主軸。去年我們暫停部分的塑膠產線，整併並提升差異化產品超過50％以上，產品去蕪存菁，繼續產銷精實化、汰弱留強，無論在塑膠、尼龍、紡織，均有差異化規格開發中，同時也積極推動多種素材的合膠、合撚開發，未來一年內，將會對營運有重大貢獻。

第三，在產品轉型方面，台化自行研發製程的PIA，台灣及寧波二條線合計年產能40萬噸，為市場領導廠商，且本公司自產原料間二甲苯，已發揮上下游整合優勢，持續貢獻獲利。資源回收中，海洋耐隆廢棄物以化學回收方式循環使用，除了品牌衣料絲之外，更拓展至細丹尼簾布絲供運動腳踏車胎使用。塑膠回收ABS、PP等會持續供品牌廠商使用，今年以8,000噸為目標，另外回收苯乙烯r-SM今年將完成認證並投產。

在能源轉型方面，台化節能減排，依照進度執行低階能源回收轉成高階蒸汽技術。水力發電今年將加入了宜蘭深溝小水力新成員外，以本公司深厚的技術、管理能力，將持續與台水合作，開發新的小水力案場。太陽能發電兩岸及越南持續開發中，至2030年將會達成30MW水力發電及100MWp太陽能發電的目標，並透過子公司台化綠能進行綠電銷售，積極參與電力市場。此外，新港廠煤改氣發電工程已在進行中。2025年碳排實際減量14.1％已經超過2020基準年設定減碳10％的目標。改善結果到2030年將可優於「比2020年減碳25％」的宣示目標。

此外，台化也積極進行管理轉型，目前已完成台灣廠區14座工廠的數位孿生模擬建置，從單元操作AI管理，到各段製程、全廠、甚至於跨廠整合，完善整廠智慧化，即時分析最佳操作條件，在安全、成本與效率之間取得平衡。未來兩年將進一步推動營運動態管理AI化，應用生成式AI，從原料採購、產銷都納入數位管理，優化營運決策、產品銷售與市場應對能力，提供最佳管理模式分析，創造最大利潤，並計畫將相關技術複製至海外據點。