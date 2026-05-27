欣陸股東會／通過配息1.05元 董座殷琪：三大事業穩健成長

欣陸投控（3703）27日召開股東常會，由董事長殷琪主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利1.05元。

欣陸投控2025年營收343.78億元，年增12%，稅後純益14.81億元，年增26.1%，每股稅後純益（EPS）1.8元。

殷琪表示，欣陸投控三大事業體營運維持穩健成長。截至2025年底，大陸工程的工程存量達1,147億元，大陸建設營收存量為258億元，欣達環工在手合約餘額則為874億元。

殷琪指出，營建工程事業將持續推動各項工程與新案發展，並投入科技技術應用，以提升施工品質與效率；不動產開發事業將以都市更新與危老重建作為新案開發主軸，並因應市場需求及人口結構變化，調整產品規劃。

環境工程及水資源處理事業則將持續拓展再生水、污水處理、廢棄物處理及再生能源等業務。隨著既有專案自2026年起陸續投入營運，預期將為集團帶來穩定的營收與獲利。

展望未來，欣陸投控表示，集團三大事業體成長動能穩健，在手營收存量充沛，而台灣軌道建設的持續開展與翻新、老舊住宅帶動的都更需求，以及循環經濟的趨勢，均有利於集團所屬市場的長期發展。