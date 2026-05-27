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台灣高鐵股東會／去年營收546.5億元創高 每股配息1.15元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵今日召開股東會。（高鐵提供）
台灣高鐵今日召開股東會。（高鐵提供）

台灣高鐵公司（2633）27日召開115年股東常會，除通過2025年度營業報告書及財務報表，也完成第11屆董事改選，並通過2025年度盈餘分派案，每股配發現金股利1.15元。

台灣高鐵表示，截至2025年底，可供分配盈餘約96.36億元，股利政策將依穩定、平衡原則辦理，以兼顧公司長期財務規劃。

營運表現方面，台灣高鐵2025年全年旅運量達8,207萬人次，較113年增加4.88%，全年平均每日約22.5萬人次搭乘，較113年增加約1.1萬人次；全年輸運13,748百萬延人公里，年增2.97%。

因應旅運需求持續成長，高鐵自2025年7月1日起增開25班次列車，每周總班次由1,103班增至1,128班，全年座位利用率為71.59%。

財務表現方面，高鐵2025年度營收546.5億元，較2024年度成長2.75%；稅前淨利81.2億元，較113年度增加約0.8億元。高鐵指出，旅運量再創新高，反映西部走廊城際運輸需求持續強勁，也帶動營收與整體經營績效穩健成長。

在營運安全方面，高鐵2025年全年無可歸責於公司所造成的旅客傷亡事故，全年平均準點率（誤點5分鐘內）為99.31%，受天然災害影響，較2024年略降0.19%；全年平均發車率扣除天然災害影響後達100%。

展望2026年，高鐵預估全年旅運量約8,387.7萬人次。高鐵表示，未來將持續以穩定運輸為基礎，推動服務升級，並因應外部環境變化持續精進營運模式，打造兼具包容性、韌性與永續性的運輸服務體系。

營收 股利

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