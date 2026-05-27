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裕隆股東會／嚴陳莉蓮：落實轉型為股東創造更高投資價值

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕隆汽車股東會，董事長嚴陳莉蓮落實轉型為股東創造更高投資價值。黃淑惠／攝影
裕隆汽車股東會，董事長嚴陳莉蓮落實轉型為股東創造更高投資價值。黃淑惠／攝影

裕隆汽車（2201）27日股東會，董事長嚴陳莉蓮主持，會中跟股東報告，儘管外部挑戰仍存在，裕隆將積極落實轉型策略，並透過AI賦能，強化核心競爭力與轉型發展，為顧客提供更優質產品與服務，並為股東創造長期投資價值。

去年台灣小車市場總銷售40.5萬輛，衰退9.7%，主要受到台美對等關稅及國內貨物稅政策影響，市場觀望情緒升高，消費動能轉弱。裕隆營收166.55億元，營業淨利5.29億元，稅後淨利9.79億元，每股稅後盈餘0.93元。

嚴陳莉蓮指出，裕隆轉投資的納智捷與鴻華先進也於今年第2季完成股權交割，之後將在價值鏈垂直整合的效益下，發揮更強大的經營成效。

能源發展方面，裕隆憑藉深耕多年之儲能製造與能源管理技術，已由動力電池組裝與代工製造，逐步延伸至終端應用場景，未來將結合策略夥伴資源，推進能源事業生態系佈局。

資產活化方面，去年裕隆城全年營收突破57億元，來客數逾千萬人次，穩居新型態區域型商城領導地位，彰顯「以人為核心、以體驗為本」的經營成果，今(115)年，將以全年營收突破59億元為目標，穩步推進。

至於通路服務與海外事業方面，已初步完成資源整合與營運重整，並在深化既有市場基礎上，持續拓展多元合作模式與業務版圖，培養未來成長動能。

裕隆汽車股東會，董事長嚴陳莉蓮主持。黃淑惠／攝影
裕隆汽車股東會，董事長嚴陳莉蓮主持。黃淑惠／攝影

裕隆 嚴陳莉蓮 納智捷

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