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蔡明忠強調要努力重返千金股：我們要爬著回去

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒（8044）今（27）日舉行股東會，董事長蔡明忠坦言，股價在疫情後「有點黯淡」一直在思考如何讓股價重返千金的榮耀，富邦媒要打出兩隻腳策略，一是本業加強，二是併購，他甚至考慮過併購外送平台。

他說，當初股價上千元（最高曾達2190元）以上，是因為疫情的紅利，但未來想要重返千元希望不是因為什麼事件的幫助，而是股東看到公司價值，消費者感受到更好的體驗，要重返千金「我們要爬著回去」，要非常努力。

富邦媒股價從高點超過2,000元一路下跌到今日盤中188元，跌幅超過九成，蔡明忠在股東會中也問到股價偏低問題，有股東建議不要發現金股利，改買庫藏股。蔡明忠坦言，富邦媒雖然沒有跟股東要錢，但如果不發現金股利，恐怕影響股東期待。

他表示，股價如果要重返千金，一定要有「兩隻腳」，第一隻腳是本業持續營業成長，另一隻腳可能是靠併購，刺激更好的成長，他考慮過很多案例，甚至連現在「名花有主」的外送平台也考慮過可能在物流上的綜效、可能有新的電商業務。

他表示，先前也看過OMO的案例，但要線上和實體交叉合作並沒有這麼簡單，要品項多讓消費者滿足，又要在配送上即時，所以momo在物流繼續投資。

他也坦言，momo參考很多對手的業態也加入營運，例如在3P（開店）業務比照對手，但發現想得太容易，其實其實不簡單，蝦皮購物的科技能力很強，天天在改變，momo也從對手學到許多。

蔡明忠 富邦媒 千金股

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