高鐵股東會 史哲：去年運量首突破8207萬人次估今年再創新高

台灣高鐵今天召開115年股東常會，高鐵公司指出，114年全年度運量首度突破8207萬人次，平均每日運量為22.5萬人次，較前1年增加1.1萬人，預估115年旅運量將達8387.7萬人次。

高鐵董事長史哲今於115年股東常會致詞表示，過去一年受惠於國家整體經濟穩定成長及民眾對城際交通的需求，2025年全年度運量首度突破8207萬人次，較2024年成長4.88％，將近達5％，平均每日運量為22.5萬人次，較前一年增加1.1萬人次，換句話說，高鐵每日平均要多載1.1萬旅客，不只是運量再創新高，也進一步為公司帶來亮眼的營收。

史哲指出，今年差不多已過5個多月，幾乎可以確定「今年運量會突破去年紀錄」，今年最終結算，預估會跟去年差不多再創新高。2025年全年營收達到546.5億元，較2024年成長2.75％，稅前淨利為81.2億元，稅後淨利為65.8億元。

高鐵公司補充，考量經濟成長率、人口成長率及數位服務與購票便利性、推廣會員服務及旅遊產品等服務的提升，2026年預計旅運量約為8387.7萬人次。展望未來，台灣高鐵將以穩定運輸為基礎，推動服務升級，將策略轉化為具體行動，同時，因應外部環境快速變化，持續精進營運模式。

此外，為使股利政策依穩定、平衡的原則分派，以兼顧公司長期財務規畫，截至2025年底，可供分配盈餘達新台幣96億3605萬餘元，每股分配現金股利1.15元。

針對台灣高鐵2025年相關營運實績及財務獲利，高鐵公司說明，營運狀況部分，因應旅運人次持續成長，高鐵公司自2025年7月1日起增開25班次列車，每周總班次從1103班增至1128班；座位利用率71.59%。

2025年全年輸運達8207萬人次，較2024年增加4.88%；共計輸運13748百萬延人公里，較2024年增加2.97%。全年平均每日約22.5萬人次搭乘，較113年21.4萬人次增加約1.1萬人次。

高鐵公司指出，2025年「全年無可歸責台灣高鐵公司所造成旅客傷亡的事故」。全年平均準點率（誤點＜5分鐘）為99.31%，受天然災害影響，較2024年略降0.19%；全年平均發車率扣除天災的影響後則達100%。

行銷與旅客服務部分，高鐵公司表示，將持續推動TGo會員精準行銷專案，以深化顧客忠誠度、拓展會員經濟並充實會員大數據應用。同時依據最新供需狀況，配置早鳥、大學生、信用卡卡友等多元行銷優惠，達成開拓客源鞏固價格敏感客群。

另推出豐富多元的旅遊產品，結合高鐵在地假期、環保低碳及指定離峰車次等特色主題，支持在地觀光、成就永續美好並提升離峰營收之目的。

高鐵公司表示，2025年度營收546.5億元，較2024年度成長2.75%；2025年稅前淨利81.2億元，較2024年度的80.4億元增加約0.8億元。2025年高鐵旅運量再次創下新高，反映旅客對西部走廊城際運輸的高度需求，也帶動營收與整體經營績效持續穩健成長。