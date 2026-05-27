快訊

一口氣公布18項人口對策新戰略 賴總統1130記者會說明

影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

網紅機師傳執勤前酒測不合格 星宇航空證實：當下即停止勤務

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵股東會 史哲：去年運量首突破8207萬人次估今年再創新高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵今召開115年股東常會。圖／高鐵公司提供
台灣高鐵今召開115年股東常會。圖／高鐵公司提供

台灣高鐵今天召開115年股東常會，高鐵公司指出，114年全年度運量首度突破8207萬人次，平均每日運量為22.5萬人次，較前1年增加1.1萬人，預估115年旅運量將達8387.7萬人次。

高鐵董事長史哲今於115年股東常會致詞表示，過去一年受惠於國家整體經濟穩定成長及民眾對城際交通的需求，2025年全年度運量首度突破8207萬人次，較2024年成長4.88％，將近達5％，平均每日運量為22.5萬人次，較前一年增加1.1萬人次，換句話說，高鐵每日平均要多載1.1萬旅客，不只是運量再創新高，也進一步為公司帶來亮眼的營收。

史哲指出，今年差不多已過5個多月，幾乎可以確定「今年運量會突破去年紀錄」，今年最終結算，預估會跟去年差不多再創新高。2025年全年營收達到546.5億元，較2024年成長2.75％，稅前淨利為81.2億元，稅後淨利為65.8億元。

高鐵公司補充，考量經濟成長率、人口成長率及數位服務與購票便利性、推廣會員服務及旅遊產品等服務的提升，2026年預計旅運量約為8387.7萬人次。展望未來，台灣高鐵將以穩定運輸為基礎，推動服務升級，將策略轉化為具體行動，同時，因應外部環境快速變化，持續精進營運模式。

此外，為使股利政策依穩定、平衡的原則分派，以兼顧公司長期財務規畫，截至2025年底，可供分配盈餘達新台幣96億3605萬餘元，每股分配現金股利1.15元。

針對台灣高鐵2025年相關營運實績及財務獲利，高鐵公司說明，營運狀況部分，因應旅運人次持續成長，高鐵公司自2025年7月1日起增開25班次列車，每周總班次從1103班增至1128班；座位利用率71.59%。

2025年全年輸運達8207萬人次，較2024年增加4.88%；共計輸運13748百萬延人公里，較2024年增加2.97%。全年平均每日約22.5萬人次搭乘，較113年21.4萬人次增加約1.1萬人次。

高鐵公司指出，2025年「全年無可歸責台灣高鐵公司所造成旅客傷亡的事故」。全年平均準點率（誤點＜5分鐘）為99.31%，受天然災害影響，較2024年略降0.19%；全年平均發車率扣除天災的影響後則達100%。

行銷與旅客服務部分，高鐵公司表示，將持續推動TGo會員精準行銷專案，以深化顧客忠誠度、拓展會員經濟並充實會員大數據應用。同時依據最新供需狀況，配置早鳥、大學生、信用卡卡友等多元行銷優惠，達成開拓客源鞏固價格敏感客群。

另推出豐富多元的旅遊產品，結合高鐵在地假期、環保低碳及指定離峰車次等特色主題，支持在地觀光、成就永續美好並提升離峰營收之目的。

高鐵公司表示，2025年度營收546.5億元，較2024年度成長2.75%；2025年稅前淨利81.2億元，較2024年度的80.4億元增加約0.8億元。2025年高鐵旅運量再次創下新高，反映旅客對西部走廊城際運輸的高度需求，也帶動營收與整體經營績效持續穩健成長。

高鐵董事長史哲表示，114年全年度運量首度突破820萬人次，平均每日運量為22.5萬人次，預估今年運量還會再創新高。聯合報系資料照
高鐵董事長史哲表示，114年全年度運量首度突破820萬人次，平均每日運量為22.5萬人次，預估今年運量還會再創新高。聯合報系資料照

高鐵 史哲 董事長

延伸閱讀

高鐵出包釀近年最嚴重誤點 史哲回應了：保留設備提交第三方調查

高鐵史上最大誤點原因出爐 「這設備」首度出現異常

高鐵大誤點 國民黨團：交通樞紐淪政治酬庸的照妖鏡

長榮航太股東會／通過配發現金股利5元 看好新年度營運表現

相關新聞

裕隆股東會／嚴陳莉蓮：精進產品布局 穩健推動事業轉型

裕隆（2201）27日股東會，董事長嚴陳莉蓮在股東會中表示，去年裕隆汽車營收167億元，每股盈餘0.93元。面對產業環境快速變化，公司積極精進產品布局，穩健推動事業轉型。

台灣高鐵股東會／去年營收546.5億元創高 每股配息1.15元

台灣高鐵公司（2633）27日召開115年股東常會，除通過2025年度營業報告書及財務報表，也完成第11屆董事改選，並通過2025年度盈餘分派案，每股配發現金股利1.15元。

蔡明忠強調要努力重返千金股：我們要爬著回去

富邦媒（8044）今（27）日舉行股東會，董事長蔡明忠坦言，股價在疫情後「有點黯淡」一直在思考如何讓股價重返千金的榮耀，富邦媒要打出兩隻腳策略，一是本業加強，二是併購，他甚至考慮過併購外送平台。

高鐵股東會 史哲：去年運量首突破8207萬人次估今年再創新高

台灣高鐵公司今舉辦115年股東常會，高鐵董事長史哲表示，114年全年度運量首度突破820萬人次，平均每日運量為22.5萬人次，較前1年增加1.1萬人，預估今年運量還會再創新高。

群益證股東會／董事長周秀真：樂觀期待今年獲利續創新高

群益金鼎證券（6005）27日舉行股東會，通過配發1.71元股利，其中，包括0.4元現金股息及1.31元股票股利。受惠於台股多頭氣盛，群益證董事長周秀真樂觀期待2026年獲利可望續創新高，法人預估有機會上看100億元水準。

台中銀股東會／董事改選、通過配股配息 共1.06元

台中銀（2812）27日舉行2026年度股東常會通過股利政策與董事改選，其中，盈餘分派確定每股配發股票股利0.67元、現金股利0.39元，合計共配發每股1.06元；董事與獨立董事改選則確定有12席當選，較前一屆董事和獨立董事新增3席，且多為具留學、外商背景的銀行和法學人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。